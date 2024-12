Michael (39) en Stefanie (38) organiseren alcoholvrij eindejaar: “Niet drinken is vandaag helemaal hip”

Nog geen plannen voor oudejaarsavond? Dan kan je misschien aansluiten bij het event van Michael Niclaus (39) en zijn vriendin Stefanie (38) uit Blankenberge. Zij vieren de jaarovergang bewust zonder alcohol. “We hopen anderen te inspireren.”

Op 17 juli 2011 koos Michael Niclaus, toen 25, ervoor om voortaan alcoholvrij door het leven te gaan. Sinds die dag staat zijn hele leven in het teken van de missie om anderen van hun verslaving af te helpen. “Tussen mijn vijftiende en mijn vijfentwintigste kampte ik zelf met een ernstige verslaving. De zaterdagavond op een fuif in het jeugdhuis, op zondagmiddag in de kantine na het voetbal: elke gelegenheid was op den duur wel goed om in de drank te vliegen. En eenmaal ik begon, stond er geen rem meer op”, zo vertelt hij.

Al snel dronk Michael dagelijks, en daardoor verloor hij ook steeds meer de controle. “Mijn eerste jaar aan de universiteit was een ramp: tegen die tijd dronk ik eigenlijk gewoon uit pure frustratie. Met uitgaan en jezelf amuseren, had dat toen allang niks meer te maken. En na weer zo’n zatte avond, was ik altijd wel mijn sleutels of mijn portefeuille kwijt”, klinkt het.

Wake-up call

Het keerpunt kwam er op 17 juli 2011. “De avond daarvoor had ik met mijn zatte botten een televisie-interview gegeven op het Dourfestival. Zelf wist ik daar de volgende dag niets meer van, maar ik had zeven gemiste oproepen van mijn pa die mij gezien in het journaal. In een jurkje van een vriendin, lallend dat ik die dag – en de dag ervoor óók – vijftig pinten had gedronken. Dat was mijn wake-up call”, aldus Michael.

Zijn inzichten resulteerden uiteindelijk in het zelfhulpboekje ‘De Druppel’. “Het verhaal dat ik daarin bracht, was voor veel mensen zó herkenbaar. Drinken is nu eenmaal sociaal aanvaard. Thuis, op de voetbal, familiefeesten: overàl wordt er alcohol geschonken. En we zetten zelf dikwijls anderen onder druk om mee te doen”, aldus Michael.

Zelf dronk hij voor een stuk ook uit onzekerheid, zegt hij. “Het was een sociaal smeermiddel dat hielp om meisjes te versieren. Alleen verdwijnt die onzekerheid helemaal niet als je drinkt. De alcohol onderdrukt dat gevoel alleen maar.”

Alcoholconsulent

Ondertussen is Michael al dertien jaar voltijds alcoholconsulent. Hij deelde zijn inzichten in een resem boeken en dook ook verschillende keren op in talkshows. “Ik hoop anderen te inspireren en aan te moedigen om de stap naar herstel te zetten. Weet je, stoppen met drinken is an sich eigenlijk niet zo heel moeilijk. Mensen ervaren dat meestal als een bevrijding.”

“De uitdaging zit hem er vooral in je leven weer op orde te krijgen. Plots moet je die onzekerheden toch onder ogen zien en op zoek gaan naar wat je echte passies zijn in het leven. Zelf haalde ik daar nog maar bitter weinig voldoening uit voor ik gestopt ben met drinken. Ik had mijn studies niet afgemaakt en werkte als verkoper”, klinkt het.

“Het kan gewoon geen kwaad om ons met z’n allen wat bewuster te zijn van de gevaren van alcohol”

Michael organiseert als alcoholconsulent geregeld bijeenkomsten waar mensen in een veilige omgeving kunnen praten over hun alcoholproblematiek. Met zijn eenmanspraktijk ‘De Beste Beslissing’ geeft hij zelfs lezingen op scholen. “Daar krijg ik weleens de vraag of ik het mijn eigen kinderen later zou verbieden om alcohol te drinken”, zegt hij.

“Het gebeurt ook weleens dat volwassenen het allemaal wat betuttelend vinden en zo zeggen van mogen we dat nu ook al niet meer? Maar het kan gewoon geen kwaad om ons met z’n allen wat bewuster te zijn van de gevaren van alcohol. Niet drinken is vandaag trouwens helemaal hip bij de jeugd.”

Oudejaar zonder alcohol

Michael toont zelf ook hoe het anders kan. “Mijn vrouw en ik hebben een alcoholvrij trouwfeest gedaan, en onze gasten hebben zich uitstekend geamuseerd. Ik zie drinken een beetje als ‘het nieuwe roken’. Maar zo’n evolutie vraagt tijd natuurlijk”, aldus Michael.

En nu organiseert hij dus, samen met zijn vriendin Stefanie, een event om de jaarwisse te vieren zonder alcohol. “De voorbije weken hoorde ik van verschillende mensen dat ze met oudejaar nog niets gepland hebben of zich zelfs wat eenzaam voelen. Dat raakte me, en mijn vrouw en ik waren sowieso van plan om oudejaarsavond in Blankenberge door te brengen.”

“Waarom dus niet samen het nieuwe jaar inluiden in goed gezelschap? We voorzien een heerlijke paella met voorgerecht, hoofdgerecht en drank”, klinkt het.

Inschrijven kost 35 euro per persoon en kan via https:// debestebeslissing.plugandpay.nl/checkout/alcoholvrije-oudejaar-ai-dzbhs

(WK)