Mia en Marc vieren gouden huwelijksjubileum in De Goederenloods

Mia Lapiere (68) en Marc Vergote (70) uit ’t Vrije vierden hun 50ste huwelijksverjaardag. Ze huwden op 5 oktober 1974. Dag op dag 50 jaar later kwam de hele familie meevieren in De Goederenloods. Marc werkte 42 jaar lang bij Koramic.

In die lange periode heeft hij heel wat zien veranderen, maar het bleef een fysiek zware job. De hobby van Marc is voetbal, vroeger ging hij vaak kijken naar Moorsele waar zoon Kenny voetbalde, nu volgt hij het voetbal vooral op televisie. Mia groeide op in Bissegem, ze werkte als bobijnster in de Kortrijkse Katoenspinnerij tot het bedrijf failliet ging. Eens de kinderen naar school gingen, meldde ze zich als gemachtigd opzichter. Ze is nog steeds bekend als Memé Piere Stop, een naam die een van haar kleinkinderen haar gaf. Er zijn drie kinderen in het gezin: Cindy (44), Kenny (38) en Sofie (32). De kleinkinderen zijn Joren (19), Ise (16), Fenna (11), Letty (8), Amélie (6), Chiara (5) en Lisa (2).