MFC De Kindervriend slaakt noodkreet: “200.000 euro nodig voor herstelling therapeutisch zwembad”

School MFC De Kindervriend in Rollegem, een centrum voor kinderen met een verstandelijke beperking, is dringend op zoek naar 200.000 euro voor de herstelling van het therapeutisch zwembad. In dat zwembad zoeken en vinden 170 leerlingen elke week rust en ontspanning, maar door kapotgeroeste leidingen is het zwembad niet langer beschikbaar. “Een grote ramp voor de kinderen”, zegt Yann Marescaux die een crowdfunding oprichtte.

Het zwembad is cruciaal voor de ontwikkeling van de leerlingen van MFC De Kindervriend. Het is vaak de enige vorm van ontspanning tijdens de week en maakt deel uit van hun groeitraject. Zo zijn er tal van therapieën in het zwembad zoals het stimuleren van de grove motoriek, zich veilig voelen in het water, watergewenning, gecontroleerde vrijheid stimuleren voor rolstoelgebonden kinderen…

Kloppend hart

In het zwembad zijn er geen spelregels. De kinderen vinden het plezant omdat ze er op los spetteren en voluit bewegen. En eens eruit, zijn ze pompaf. Het maakt ook deel uit van hun routine. Onze kinderen weten op welke dag ze mogen gaan zwemmen”, zegt Geert Verpoest (61), algemeen directeur van MFC De Kindervriend. Kortom, het zwembad is het kloppende hart van de school.

Voor de broodnodige reparatiewerken kan de school echter geen beroep doen op subsidies. De Kindervriend kan die kost zelf niet dragen omdat er al ingrijpende en dure werken bezig zijn op het domein. Zo wordt een vroeger kloostergebouw gerenoveerd om er vier leefgroepen in onder te brengen. Er wordt ook een nieuwbouw neergezet, waar ouders later in een studio met living en kitchenette hun kinderen kunnen bezoeken in het weekend.

Snoepzakjesverkoop

De ouders nemen nu het heft zelf in handen om het geld samen te rapen en zo het zwembad weer op te kalefateren. Via een snoepzakjesvekoop werd al 17.000 euro samengeraapt en nu werd er ook een crowdfunding gelanceerd. Het gaat om ingrijpende werken, alle leidingen onder het zwembad zijn volledig verouderd.

De vloer en kuip van zwembad moeten volledig uitgebroken worden voor de vernieuwingsoperatie. In totaal schat de school dat het prijskaartje zal uitkomen op 200.000 euro. De school mikt erop om de komende weken en maanden het geld samen te rapen, en in de loop van volgend schooljaar weer gebruik te kunnen maken van het vernieuwde zwembad.

Een bijdrage storten doe je met de mededeling ‘steun zwembad’ op het rekeningnummer BE53 4696 1070 3153. Alle andere acties kan je terugvinden ophttps://www.facebook.com/DeKindervriendRollegem.