Meulebeke heeft er een nieuw vredesmonument bij

Op donderdag 7 november werd aan het Vredesmuseum in de Achtste Linielaan een nieuw vredesmonument, dat een vredesduif voorstelt, ingehuldigd. De vredesduif werd aan het lokaal bestuur en het bestuur van de NSB-afdeling overhandigd door de heer Biasino van de Nationale Strijdersbond. De organisatie schenkt een vredesduif aan besturen met een NSB-afdeling met als doel de vrede zo ruim mogelijk te verspreiden. Burgemeester Dirk Verwilst beklemtoonde dat Meulebeke tal van projecten en monumenten heeft die tot doel hebben de vrede uit te dragen. Het was nationaal voorzitter van de NSB dhr. De Turck die de gemeente en de plaatselijke NSB-afdeling feliciteerde met dit monument. Het verheugde hem ook dat er zoveel jongeren aanwezig waren bij de inhuldiging. Patrick Verguchten hoopte dat iedereen die het monument zal zien, beseft dat vrede iets is waar er voortdurend moet naar gestreefd worden. Schepen Bossuyt nam het slotwoord voor zijn rekening: “We hebben als lokaal bestuur ook een educatieve functie, we willen ervoor zorgen dat de toekomstige generaties begrijpen wat deze monumenten betekenen en vooral dat men beseft hoe waardevol vrede is.” (LB/foto Luc)