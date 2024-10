Meulebeke beleeft een tweede editie van ‘Reveil’

Op zaterdag 2 november organiseert de gemeente Meulebeke de tweede editie van ‘Reveil’ op de centrale begraafplaats in de Karel van Manderstraat.

“Door deel te nemen aan Reveil hopen we steun en troost te kunnen bieden aan de families die in de loop van het voorbije jaar een dierbare verloren hebben”, aldus schepen van Begraafplaatsen Danny Bossuyt.

“Op 2 november kan men van 17 tot 18 uur terecht op de gemeentelijke begraafplaats voor een ingetogen troostconcert van het duo ‘Pa en ik’. Zangeres Hanne en gitarist Bart brengen passende livemuziek en poëzie. De bezoeker krijgt een boodschap van troost en hoop waarbij herinneringen levend gehouden worden. Inschrijven voor dit evenement is niet nodig, maar we vragen dat iedereen een kaarsje of een lichtje meebrengt. Wie nog een verhaal wil achterlaten over iemand die hem of haar dierbaar was, kan dit door het verhaal achter te laten in de verhalenbank.” (LB)