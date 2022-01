Meulebeeks Dichterscollectief met uniek project in bib

Het Dichterscollectief brengt ook dit jaar geen poëzievoorstelling. Om hun eerste lustrum toch gestalte te geven, pakt het collectief tijdens de Week van de Poëzie uit met een poëziehoek in de Vondelbib en worden al hun gedichten geprojecteerd.

In 2017 zag het Meulebeeks Dichterscollectief het levenslicht naar aanleiding van de Week van de Poëzie. Meteen kreeg de bibliotheek er een extra activiteit bij, want het collectief zorgde voor een poëzie-evenement op zondagvoormiddag. Het werd meteen een schot in de roos, want een 70-tal poëzieminnende mensen tekende present om de dichters aan het woord te horen die het thema ‘Dichter bij huis’ verbaal gestalte gaven.

In 2018 gingen ze nog een stap verder en namen de dichters van het collectief anderstalige dichters, inwoners van Meulebeke, onder de arm om samen ‘Dichters slopen muren’ gestalte te geven. Het werd een waar ‘De wereld mijn thuis’-moment dat op heel wat bijval kon rekenen. 2019 stond dan in het teken van ‘Vers geregeld’ en een jaar later, net voor de corona uitbraak, verbonden de dichters zich met het werk van Meulebeekse kunstenaars. Verleden jaar zorgde corona dat de muze op slot ging.

“We verkiezen om onze poëzievoormiddagen in een knusse ruimte te laten plaatsvinden, waar we nauw contact hebben met het publiek”, aldus Geert Tallieu van het Meulebeeks Dichterscollectief. “Omdat ons initiatief nu al een honderdtal toehoorders lokt, kunnen we het ons niet veroorloven om dit evenement met zoveel aanwezigen in een eerder kleine ruimte te organiseren. Een grotere zaal kon hier wel een oplossing bieden maar dan gaat alle intimiteit verloren. We opteerden dus voor een waardig en coronaveilig alternatief.”

Poëziehoekje

“Vanaf 27 januari tot en met 8 februari 2022 wordt er, met medewerking van de Meulebeekse Tuinhier-afdeling, een aantrekkelijk poëziehoekje ingericht, één hoog in de bib, waar een ‘groene’ installatie wordt geplaatst met knotwilgentakken waaraan onze gedichten bevestigd worden. Het is de bedoeling dat de bezoekers, lezers, zelf een gedicht plukken van de takken, dit lezen en het dan opnieuw bevestigen. Dit jaar is het centrale thema van de Week van de Poëzie in Vlaanderen en in Nederland: ‘Natuur’. Onder de noemer ‘Vers geplukt’ brengen Linda Denys, Carine Tallieu, Hanne Delmotte, Lieven Van Parys, Tom Veys, Johny Boussauw, Luc Bouckhuyt en ikzelf poëzie rond groenten en fruit in een ruime en persoonlijke interpretatie. Meer dan het ontdekken waard!”

Vers geplukt loopt in de bib tot 8 februari tijdens de openingsuren van de bib. (Luc Bouckhuyt)