Metafox is trots op persprijs

Ieder jaar reikt de gemeentelijke perskring een prijs uit naar aanleiding van de nieuwjaarsdrink. Ondervoorzitter Luc Lambert mocht de prijs overhandigen aan Olivier Devos van Metafox die namens het bedrijf de prijs in ontvangst mocht nemen.

De Bim Bam Bom-prijs, want zo heet de persprijs, werd 40 jaar geleden voor het eerst uitgereikt. Volgens toenmalig voorzitter Jan David was het de bedoeling om elk jaar een verdienstelijke Ardooienaar of een vereniging te waarderen voor de uitstraling die aan de gemeente gegeven werd in het afgelopen jaar.

De lijst van de laureaten wordt door secretaris Jan D’haene perfect bijgehouden en je vindt deze trouwens terug op de website van de perskring.

Bedrijven

Op de lijst staan er verschillende verdienstelijke personen die voor uitstraling van de gemeente zorgden maar ook bedrijven zoals ook dit jaar weer met het metaalverwerkend bedrijf Metafox. Voorgangers uit de bedrijfswereld zijn onder meer diepvriesgigant Ardo, Sioen en pettenfabriek City Sport.

Luc Lambert: “Metafox is een groeier hier aan het voormalig station. Het bedrijf dat geleid wordt door de familie Devos, is internationaal actief en heeft een brede variatie aan producten.”

Metafox is onder andere een producent van meubelen, is actief in de vrijetijdsbranche met de bekende Foxrider. Ze bieden met Depypere eveneens de kwaliteitsvolle landbouwproducten zoals spaden aan. De prijs bestaat dit jaar uit een kunstwerk dat ontworpen werd door de Koolskampse kunstenares Nele Samijn. Het zal zeker een plaats krijgen in de inkomhal van het bedrijf. (JM)