Met steun van de Koning Boudewijnstichting: Surplus maakt kansengroepen Weg-Wijs

De vzw’s Surplus en Weg-Wijs slaan de handen in elkaar om mensen in armoede te helpen hun sociaal isolement te doorbreken en linken te leggen met diverse diensten. Het project kan rekenen op financiële steun van de Koning Boudewijnstichting.

Eerder dit jaar lanceerde de Koning Boudewijnstichting een oproep om voedselhulporganisaties een sociale rol te laten spelen om zo mensen in armoede ontmoetingskansen te bieden om hun sociaal isolement te doorbreken en tevens linken te leggen met administratieve en sociale diensten die hen kunnen verder helpen. Die oproep viel niet in dovemansorenoren bij zowel Surplus als Weg-Wijs. Beide organisaties gingen rond de tafel zitten en besloten samen een projectvoorstel in te dienen. Surplus is als organisatie geëvolueerd van pure voedselhulp naar een sociale winkel met een ruimer aanbod dan uitsluitend voeding. “We willen echter nog een stap verder gaan en onze klanten via ontmoeting en verbinding op weg helpen naar taalverwerving, digitale vaardigheden, werk, huisvesting en actief burgerschap”, zegt Palmer Vandemeulebroucke, voorzitter van Surplus. “Onze complementariteit met Surplus maakt een perfecte samenwerking mogelijk waarin we de krachten van beide vrijwilligersorganisaties kunnen bundelen”, vult Marc Claeys, coördinator van Weg-Wijs aan. “De opzet van ons initiatief bestaat erin om op een laagdrempelige manier mensen te leiden naar de meest adequate hulp binnen het veelal versnipperde sociaal landschap.”

Na verloop van tijd willen we enkele van die mensen integreren in onze werking

Laagdrempelig

Men wil vooral heel laagdrempelig werken. “De vertrouwensband die door de vrijwilligers van Surplus opgebouwd werd met hun klanten vormt de basis. De vrijwilligers van Weg-Wijs zullen op geregelde tijdstippen ontmoetingen organiseren en hun luisterend oor bieden om op die manier mogelijke problematieken op het vlak van taal, werk, opvoeding, digitale vaardigheden, huisvesting… te detecteren.” Het is de bedoeling om van bij de opstart van het project verschillende mensen uit de doelgroep te betrekken bij het uitwerken van de vorm en inhoud van het project. “We zijn er immers van overtuigd dat zij het best geplaatst zijn om aan te geven wat de specifieke noden zijn”, vertelt Palmer Vandemeulebroucke. “Onze ambitie bestaat er zelfs in om enkele van die mensen na verloop van tijd te integreren in onze werking, zodat zij als ervaringsdeskundigen andere lotgenoten kunnen helpen en hen dezelfde kansen kunnen bieden die zij gekregen hebben via dit project”, besluit Marc Claeys. Het project gaat vanaf januari van start en kreeg van de Koning Boudewijnstichting een subsidie van 7.500 euro. (GV)