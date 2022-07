Met Movie de kikker op stap in Ingelmunster

Op zoek naar een leuke activiteit met de kinderen deze zomer? Ontdek de nieuwe beweegroute in Ingelmunster en laat jullie samen op sleeptouw nemen door Movie de kikker en zijn vriendjes.

Movie wijst de weg doorheen Ingelmunster en neemt jullie mee langs kleine paadjes, speelpleintjes en groene buurten. Onderweg stop je voor enkele toffe beweegoefeningen zoals kruiwagentje, trappen lopen, springen, achterwaarts lopen… Op het einde van de tocht neem je samen een groepsfoto van de beweegkampioenen. Een leuke, actieve gezinsactiviteit dicht bij huis.

De beweegroute is 4,4 kilometer lang, dat zijn 6.300 stappen. Het startbord vind je op het sportpark, de pijltjes van Movie de kikker wijzen de weg. Op het startbord kan je ook de code scannen om de route te volgen via RouteYou.

“De beweegroute kadert in het project ‘Beweegvriendelijke Buurten’, waarbij we inwoners stimuleren om zoveel mogelijk te bewegen in het dagelijks leven”, zegt schepen van sport en gezondheid Jan Rosseel. “Samen met Movie de kikker zetten we kinderen in beweging met deze nieuwe wandelroute. Want buiten spelen is belangrijk voor zowel de fysieke als geestelijke gezondheid van kinderen.”

