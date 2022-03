Met deelplatform Welbi helpen mensen elkaar: “Hulp voor mantelzorgers”

Zorggroep Curando vzw stelde in wzc Herdershove het deelplatform Welbi voor. Welbi laat toe om eenvoudig en automatisch verzekerd helpende handen in de buurt te vinden of zelf aan te bieden. Curando wil zo inspelen op de toenemende vraag naar thuisondersteuning.

“Bij Curando houden we voortdurend de vinger aan de pols om mensen de juiste oplossingen te bieden. Zo merkten we een leemte in ons aanbod. Mensen willen langer en beter thuis blijven wonen. Maar zonder hulp wordt dat steeds moeilijker. Met Welbi bieden we heel praktisch, betaalbaar en eenvoudig extra ondersteuning aan. Daarenboven zorgt deze ondersteuning ook voor meer sociaal contact in de buurt.”

“Het kan ook een welgekomen hulp zijn voor de soms overbevraagde mantelzorgers, die hierdoor wat meer ademruimte krijgen. Tegelijkertijd kunnen mensen, zowel jong als oud, op een correcte manier én verzekerd een centje bijverdienen”, zegt Dirk Lips, algemeen directeur Curando.

Het aanbod bestaat uit zes betaalbare, niet-zorggerelateerde diensten: vervoer, klusjes, babbel, oppas (nachtoppas bij ouderen en kinderopvang), shoppen en digitale ondersteuning. Tijdens de opstartfase zal Welbi actief zijn in het werkgebied van Curando vzw, namelijk oostelijk West-Vlaanderen, van Knokke-Heist tot Zwevegem. Op termijn zal het werkgebied verder uitgebreid worden in Vlaanderen.

Zoekopdracht

Hoe gaat een en ander nu in zijn werk? Via een zoekopdracht op basis van de locatie en vervolgens op basis van de vraag of het aanbod van de dienst, worden vrager en aanbieder met elkaar in contact gebracht. De afhandeling van de betaling en de administratie verloopt via het platform. De aanbieder bepaalt zelf zijn uurtarief van minimaal 2 euro per uur en maximaal 13 euro per uur. De vrager betaalt hierop een meerprijs van 2 euro per uur voor verzekering en administratie.

Fysieke punten

Wie zich als helpende hand aanbiedt, kan bijklussen aan een voordelig belastingtarief van 10,7 procent en kan elk jaar tot 6.390 euro bijverdienen. Het platform is toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar. Welbi neemt de administratie en alle verzekeringen voor haar rekening.

Het Welbi-project is een cocreatie met het ict-bedrijf Cevi nv, dat onder meer gespecialiseerd is in het domein welzijn. Cevi nv zette een maximale selectie van bestaande modules in voor de creatie van Welbi. Cevi nv staat in voor de webapplicatie, de app, de cloudtoepassingen en het beveiligd betaalverkeer. Curando zorgt van haar kant voor de concrete invulling, de praktische organisatie en het in de markt plaatsen.

Ook het vrouwennetwerk Ferm ondersteunt Welbi.

Welbi is zowel een digitaal platform als een gratis app. Mensen die niet zo vertrouwd zijn met het digitaal gebeuren, zullen ook terecht kunnen bij fysieke Welbipunten in alle Curandohuizen. Daar kan je terecht met al je vragen. Momenteel zijn er al tien fysieke Welbipunten en de bedoeling is om die uit te breiden.

(CG)