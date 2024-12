Met 95 kerstbomen wil Roeselare ontmoeting stimuleren in verschillende buurten

Dit eindejaar heeft de stad 95 kerstbomen geplaatste op pleinen en in wijken. Samen met verschillende wijkcomités en buurtinitiatieven wordt opgeroepen om samen te komen bij de bomen en die te versieren.

Inwoners kregen ook dit jaar opnieuw de kans om hun wijk te versieren met een gratis kerstboom. Inmiddels vonden 95 kerstbomen hun weg naar buurten, straten en pleinen. “Om deze bomen extra te laten schitteren roepen we buurtbewoners, wijkcomités en scholen op om ze te versieren. Zo brengen we extra licht en warmte in onze straten tijdens de donkere wintermaanden”, zegt schepen voor wijkenbeleid Piet Delrue (Lokaal Liberaal).

Leerlingen van basisschool Sprankel toonden het goede voorbeeld en versierden een kerstboom langs de Heilig-Hartstraat. “Samen genieten is nog leuker met een hapje en een drankje erbij. Om die ontmoetingen te stimuleren lanceren we de buurtcheque. Wie een aanvraag indient met minimum drie buurtbewoners of met een wijkcomité ontvangt 200 euro”, aldus de schepen. Meer informatie is te vinden via www.buurten.roeselare.be. Op de foto zien we de kerstboom in de Tumuluswijk met de leerlingen van de Sprankel. (BF)