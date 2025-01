Mercedes’ droom ligt aan diggelen wegens te duur: geen Ramblas in Brugge

De droom van voormalig schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem wordt niet gerealiseerd. Het idee om van ‘t Zand naar de Bloedput in Brugge sfeervolle Ramblas in te richten, zoals in Barcelona, is te duur. Een onderzoeksbureau berekende dat de herinrichting van de Hoefijzerlaan meer dan 100 miljoen euro zou kosten. Er is een kleinschaliger alternatief: een fietserstunnel aan de Bloedput.

“Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft het voorstel van Mercedes Van Volcem laten onderzoeken. Nu zijn de resultaten van deze studie van het privaat studiebureau Jonckheere klaar”, zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw. “Indien de tunnel onder ‘t Zand tot voorbij het kruispunt met de Bloedput naar de Bevrijdingslaan doorgetrokken wordt, is er slechts weinig verbetering voor de buurtbewoners in de Hoefijzerlaan.”

Fietserstunnel

“Want het zwaar verkeer, dat niet in de tunnel kan, moet bovengronds in de Hoefijzerlaan blijven rijden. Bovendien heeft zo’n lange tunnel grote openingen nodig om de lucht te zuiveren. Dat maakt een wandelparcours boven de tunnel niet echt geschikt. Het alternatief is enkel de herinrichting van het kruispunt aan de bloedput en de bouw van een fietserstunnel in de Bevrijdingslaan, die het graaf Visartpark met de Guido Gezellelaan veilig verbindt.”

“Dat alternatief werd ook onderzocht en zou 5 miljoen euro kosten. Op langere termijn lijkt mij dat een interessant idee. Maar het staat nog niet op de planning van het Vlaams Agentschap, er is nog geen geld voor vrijgemaakt. AWV heeft nu eerst andere prioriteiten, zoals de heraanleg van de stationsomgeving”, aldus Dirk De fauw.