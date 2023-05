“Mentaal welzijn is belangrijker dan ooit”: ondernemers lanceren samen met TeGek!? Karavaan

Mentale gezondheid is meer dan ooit tevoren een prioriteit. Om de zaak de nodige aandacht te schenken, blies een ondernemerscollectief Karavaan in het leven: een evenement dat het thema op een structurele manier wil ondersteunen. In het voorjaar van 2024 vindt een eerste fietsevent plaats, maar nu al kan je exclusieve wielertruitjes van Walter Van Beirendonck aanschaffen.

Ondernemers Greetje Demuelenaere (51) van het van strategische marketingbureau Comma, Wouter Casteleyn (49) van het biermerk Bar Belge, Peter Van Praet (35) van spaghettirestaurantketen Bavet en Bert De Backer (39) en Catheline De Cordier (49) van sportkledingmerk Decca hebben een gemeenschappelijk doel: mentaal welzijn helemaal bovenaan de agenda plaatsen.

De groep leerde elkaar vorig jaar kennen toen ze aan de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker deelnamen. “Als ondernemers ervaren we elke dag opnieuw dat mentale gezondheid belangrijker dan ooit is”, zeggen ze.

“Mentale gezondheidsproblemen zijn vaak perfect te voorkomen”

“Zowel in een professionele omgeving als thuis. Jongeren, maar ook mensen die een carrière uitbouwen hebben, voelen in hun job steeds meer druk op de schouders en die blijft ook in de privésfeer hangen. Een smartphone die zelden tot nooit meer uitgeschakeld wordt, de beruchte fear of missing out, de lat ook in de vrije tijd steeds hoger willen leggen en op materieel vlak steeds meer willen: het zorgt bij een steeds groter wordende groep mensen voor onrust in het hoofd. Net dat willen we aankaarten.”

Verhaal in beweging zetten

Zo zag Karavaan het levenslicht, een initiatief dat mentaal welzijn definitief op het voorplan moet brengen. “Voor bedrijven is het anno 2023 evident – en volledig terecht – om organisaties als Kom op tegen Kanker te steunen, maar ook onze collectieve mentale gezondheid verdient een duwtje in de rug. Daar worden we alleen maar beter van.”

“Gelukkige mensen voelen zich beter in hun vel en presteren ook beter. Werknemers zullen zich ook minder snel ziek melden. Nu heerst nog te veel het idee dat je mentale gezondheidsproblemen moet genezen, terwijl je ze perfect kan voorkomen. Aan die weg willen we helpen timmeren.”

“In het voorjaar van 2024 organiseren we een fietsfeest in en rond de idyllische deelgemeente Loker, volledig in het teken van mentaal welzijn”

Karavaan moet mensen letterlijk en figuurlijk in beweging zetten. “Dit jaar starten we met het verkopen van unieke wielershirts, met een design van Walter Van Beirendonck. Echte collector’s items die we aan 150 euro per stuk zullen verkopen. Een buitenkans, want de wieleroutfits van de legendarische Antwerpse ontwerper kosten normaal snel minstens 500 euro. Voor de fashionista’s bestaat er ook de mogelijkheid om een exclusieve legging en masker aan de collectie toe te voegen.”

Social ride

De verkoop loopt tot en met 15 juni en het ondernemerscollectief hoopt minstens tweehonderd stuks aan de man te brengen. “We mikken zowel op bedrijven als particulieren”, klinkt het. “Op donderdag 28 september organiseren we een afsluitende social ride die aan het hoofdkwartier van Comma in Zedelgem vertrekt en zich via een om en bij de zeventig kilometer lang parcours richting Nieuwpoort en terug slingert.”

“We hopen een honderdtal deelnemers warm te maken en vooraf zal Te Gek!?, de organisatie die het taboe rond geestelijke gezondheid verder wil slopen en inzet op een humane geestelijke gezondheidszorg, een debat rond het thema organiseren. Afsluiten doen we met een lekker biertje van Bar Belge en een Bavet-spaghetti.”

Op naar Loker

De rit wordt begeleid door motards en wegkapiteins en is een voorbode voor wat in het voorjaar van 2024 moet uitgerold worden: een onvervalst fietsfeest in en rond de idyllische Heuvellandse deelgemeente Loker. “Daar zullen we Karavaan letterlijk in de praktijk omzetten: zoveel mogelijk gelijkgestemde zielen in beweging brengen om mentaal welzijn te promoten. We zullen een lus van zeven kilometer rond Loker uitwerken, die zowel voor de geoefende als de recreatieve fietser voldoende uitdaging biedt.”

Bedoeling is om van Karavaan een jaarlijks weerkerend evenement te maken. “Want mentaal welzijn moet altijd de aandacht krijgen die het verdient”, besluiten de ondernemers. “Die kar willen wij mee helpen trekken, op een duurzame manier.”

Info en wielertruitjes bestellen: surf naar karavaan.cc