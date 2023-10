Mensen met beperkte mobiliteit op bezoek bij Brugse handelaars

Niet toevallig tijdens het Koopweekend in Brugge, en bovendien ook het Unizo Weekend van de Klant, ging een groep mensen met beperkte mobiliteit langs bij een aantal handelaars. Met de slogan ‘de commercie kan van ons niet winnen, want wij kunnen toch niet binnen’ vroegen ze aandacht voor fysieke toegankelijkheid van de winkels.

De actie ging uit van de vrijwilligers van Onafhankelijk Leven, van Dito en andere mensen met een beperkte mobiliteit. Een van de voortrekkers van de actie is Dirk Schockaert. De man werkte jarenlang als woordvoerder bij De Lijn West-Vlaanderen tot hij enkele jaren terug een beroerte kreeg. Sindsdien gaat hij in een rolstoel verder door het leven.

De actievoerders gingen met handelaars en toevallige passanten het gesprek aan over mogelijke oplossingen om het winkelen voor hen gemakkelijker te maken. Waar de winkel vlot toegankelijk is, bijvoorbeeld door een hellend vlak, staken ze een grote duim omhoog.

Moeilijk

“Winkelen in een grote stad is moeilijk voor ons: er zijn veel drempels en trappen, vaak is het onmogelijk om binnen te geraken en zo bij te dragen aan de lokale economie. Ook wij willen van tijd tot stond nieuwe sneakers of een mooie outfit, verjaardagscadeautjes voor de kinderen of met heel de familie een lekker hapje eten”, zegt Dirk Schockaert.

De actievoerders hebben ook zelf concrete oplossingen om de situatie te verbeteren, maar daarvoor moeten de handelaars ook zelf wel willen meewerken. Zo werken Stad Brugge en de vzw Dito samen om handelszaken toegankelijk te maken. Als handelaar kom je namelijk in aanmerking voor een subsidie voor een wegneembaar hellend vlak bij de ingang van je zaak.

Volgens de actievoerders maakten nog veel te weinig handelaars hier gebruik van. “Met een hellend vlak maak je de stad toegankelijker en ben je als handelaar aantrekkelijker voor een grote groep mensen die voorheen de zaak moeilijk binnen konden om hun geld te komen spenderen”, klinkt het bij Dirk Schockaert. “Mensen met een mobiliteitsbeperking kunnen op die manier ten volle genieten van alle troeven die de stad te bieden heeft.”

Meer info via https://www.ditovzw.be/ en https://www.onafhankelijkleven.be/

