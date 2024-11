Menenaar Lamin start deze maand een ruiltocht met 5 cent: “Menen steun mij alsjeblieft!”

Lamin Fofana (17) is een Meense YouTuber die een wel heel speciale uitdaging aangaat de komende maand. Hij wil een stuk van 5 eurocent omruilen tot een gek voorwerp. Daarvoor rekent hij op de Menenaars. Je kan steeds helpen door hem gewoon een mail te sturen via lamin.ruilt@gmail.com. Zijn avontuur zal hij dan verwerken in een YouTube-video.

Iedereen die ooit lid is geweest van een jeugdbeweging, heeft het wel al eens gedaan: je start met pakweg een ei en probeert een paar uur later terug bij de groep te komen met het meest impressionante omgeruilde voorwerp. Wel, Lamin Fofana (17), een Meense YouTuber, trekt de komende maand op pad voor een wel extreme versie van zo’n ruiltocht. Hij start met 5 cent en hoopt binnen een maand met een gek verhaal te kunnen komen. Zijn avontuur zal hij dan later in een YouTube-video gieten.

Lamin is niet aan zijn proefstuk toe. FIFA spelen op de trein – lees: televisie én console met een verdeelkast aansluiten op een NMBS-trein –, binnenbreken op een evenement van een collega-YouTuber of een Try Not To Laugh-challenge met zijn kleine broer? De Menenaar kan het allemaal al afvinken van zijn bucketlist.

Door een van zijn fratsen was hij zelfs een week voor ons interview zijn haar kwijtgespeeld. “Ik wedde met een vriend dat Real Madrid de laatste El Clásico niet zou verliezen”, lacht hij. Ter info: op 26 oktober werd het 0-4 in het voordeel van FC Barcelona. Daarom zien we dus een kale 17-jarige voor de foto poseren.

Clown

“Ik heb al een jaar mijn kanaal genaamd Lamin Fofana, maar eigenlijk ben ik er nog maar drie maanden echt mee bezig”, klinkt het. Lamin neemt ons nog eens mee naar het prille begin. “Kijk, ik ben wel een beetje de clown van de vriendengroep, hou van gezelligheid en wou eens iets nieuws proberen. Ik praat ook sowieso wel al veel. Voor die eerste video vroeg ik mijn vriend Nathan om mee te gaan naar een voetbaltoernooi georganiseerd door de Nederlandse YouTuber ISAE.”

“Ik dacht dat het wel leuk kon zijn om binnen te sluipen op het evenement. We hadden de organisatie trouwens laten weten dat we dat zouden doen. Ik had wel een foutje gemaakt: ik dacht dat het toernooi om 10 uur begon, maar blijkbaar was het op de middag. Ik liet mijn vriend Nathan dus al om 8 uur opstaan die dag om er zeker op tijd te geraken. We hebben ons dan nog twee uur beziggehouden vooraleer we binnenslopen.”

En met succes trouwens! De twee ontmoetten die dag zelfs ISAE. Het concept doet denken aan een van de stunts van de Blankenbergse Acid, die al binnenbrak op Pukkelpop, Tomorrowland en in Boudewijn Seapark. Kijkt Lamin op naar de West-Vlaming? “Ik heb niet echt een YouTube-idool, maar de content van Acid vind ik zeker leuk. Ik versta hem echter niet altijd”, lacht Lamin. “Ik kijk het meest op naar de Nederlandse Gio (Giovanni Latooy, red.). Hij krijgt vaak haat, maar blijft doorgaan. Hij doet gewoon wat hij leuk vindt.”

Haat

Kreeg Lamin dan al wat haat te verduren? “Dat is zeker al gebeurd, maar ik krijg ook heel veel liefde van vrienden uit Menen en Kortrijk. De haat die ik krijg, raakt me ook niet echt. Ik haal er moed uit en zie het als motivatie.”

Een van die vrienden, of ‘soldaten’ zoals de YouTuber ze zelf noemt, op wie hij telkens kan rekenen is Hatim Fettah, wereldkampioen kickboksen bij de Meense club Boxing Club Team Fettah. “Hij is er bij van dag één”, prijst Lamin zichzelf gelukkig met zo’n vriend. “Ik noem hem met trots mijn manager. Hij helpt met filmen, thumbnails (stills, red.) maken en nog zoveel meer.”

“Ik denk wel dat ik met iets geks kan komen in een maand tijd”

Lamin moet ook niet heel lang nadenken om zijn favoriete, zelfgemaakte, video te noemen. “Dat is de challenge met mijn kleine broer”, zegt hij. “Dat was echt lachen en het is ook de enige video die ik zelf bewerkte. Ik vind alle video’s wel iets hebben. Op dit moment maakte ik al vier video’s en twee shorts (korte video’s van om en bij een minuut, red.).”

Wat zijn de verwachtingen dan voor de extreme ruiltocht? “We zullen ons best doen. Ik denk wel dat ik met iets geks kan komen in een maand tijd. Het idee komt van een Amerikaanse YouTuber. Als hij het kan, kan ik het ook. Het is bovendien leuk om het in onze regio te doen.”

“Ik doe een oproep aan alle Menenaars om me te helpen: Mjinde, support your boy! De mensen in Menen vormen een hechte groep, dus ik heb er alle vertrouwen in. Ik wil ook wel buiten onze regio gaan kijken en misschien zelfs buiten België.”

Wil je Lamin helpen? Je kan een mail sturen naar lamin.ruilt@gmail.com. “Abonneer en like even”, sluit ‘manager’ Hatim het interview af. Dat kan je doen op Lamin zijn YouTube-kanaal https://www.youtube.com/@laminn00