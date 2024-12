Menen maakt zich klaar voor de Warmste Week: “Enige stad naast Brugge met volwaardig Glazen Huis”

Menen zet zich schrap voor de warmste week! Vrijdag werd het Glazen Huis op de Grote Markt geïnstalleerd en werd alles in gereedheid gebracht. Van een karaoke tot een kerstmarkt? De grensstad haalt alles uit de kast om van Menen de warmste stad van het jaar te maken.

Van maandag 16 december tot vrijdag 20 december, wordt Menen het middelpunt van een ware solidariteitsgolf die zich op gang trekt. De Warmste Week zorgt er dit jaar voor dat de aandacht op ‘eenzaamheid’ wordt gericht, en postcode 8930 blijft niet ongevoelig voor de oproep.

Jess FM

Het kloppende hart van de solidaire week, wordt het glazen huis op de Grote Markt. Dat werd vrijdag reeds geïnstalleerd. “In het glazen huis zal stadsradio Jess FM een week lang muziek lanceren”, klinkt het bij de dienst evenementen van de stad. “Mensen kunnen er niet alleen een nummer aanvragen, ze kunnen er ook hun evenement aankondigen of zelfs een liedje zingen. Per aanvraag kan een bedrag worden gedoneerd aan de Warmste Week.”

In Menen krijgt het Glazen Huis ook een extra belangrijke betekenis. “Niet alleen viert onze stadsradio hier hun 10de verjaardag”, vult schepen Kasper Vandecasteele aan. “Naast Brugge zijn we ook de enige stad waar we een volwaardig glazen huis opstellen. Menen is meer dan ooit een solidair punt!”

Warmathon

Het blijft overigens ook niet bij het Glazen Huis in Menen. “Op woensdag 18 december houden we opnieuw de Warmathon, waarbij deelnemers zich kunnen laten sponsoren terwijl ze lopen. Op donderdag 19 december organiseren we dan weer een enorme karaoke aan het warme huis! Wie weet ontdekken we hier wel nieuw muzikaal talent? En wat dan met de Kerstmarkt van Menen? Die wordt op vrijdag 20 december georganiseerd en geldt als sluitstuk van deze Warmste Week in Menen.”

Warme William

Dit jaar koos de Warmste Week om zich in te zetten voor de strijd tegen eenzaamheid. In Menen gaat dit gepaard met de promotie van Warme William. Als verbindend figuur moet Warme William de strijd aangaan met het sociale isolement.