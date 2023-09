Men zegge het voort: Joris Goens uit Veurne opnieuw Belgisch kampioen belleman

Joris Goens, de belleman van Veurne, heeft op de Markt van Torhout het kampioenschap van België voor bellemannen gewonnen. Hij verlengt daarmee zijn titel van vorig jaar en is al voor de elfde keer nationaal kampioen. De jury bekroonde hem voor zijn voorkomen, de inhoud van wat hij verkondigde en uiteraard zijn krachtige, duidelijke stem.

De twaalf deelnemende bellemannen kwamen uit diverse hoeken van Vlaanderen. Enkelen hadden een in passende klederdracht uitgedoste vrouw aan hun zijde, een zogenoemde escort. Als nevencompetitie werd de mooiste escort verkozen. Voor Joris Goens werd het zowaar een dubbelslag: zijn vrouw Monica Rys pakte de zege.

Alle bellemannen traden tweemaal op

De bellemannen dienden allen twee keer op te treden, in een volgorde die door loting bepaald werd. Elk van die optredens, de zogenoemde roepen, had plaats vanaf de trappen van het charmante, uit 1713 daterende stadhuis van Torhout.

De eerste ronde bestond uit roepen die over de thuisstad van de belleman gingen. In de tweede ronde stond de stad Torhout met zijn troeven centraal. Elke roep moest verplicht tussen de 70 en de 100 woorden bevatten en begon met een luidkeelse Aandacht, aandacht, aandacht, begeleid door het klingelen van de bel. Aan het slot weerklonk Men zegge het voort. Het talrijk opgekomen publiek genoot in een stralende zon van het spektakel.

Alleen de top drie bekendgemaakt

De jury stond onder de leiding van voormalig gemeenteraadslid Ward Baert, die leraar drama, voordracht en verbale expressie is geweest aan de stedelijke academie van Menen. Ook een aantal schepenen, stadsdichter Marc Coulier, acteur Didier Lingier en leraar Woord Thijs Lambert gaven punten.

Alleen de top drie van de gelauwerde bellemannen werd bekendgemaakt. Winnaar werd dus Joris Goens uit Veurne, tweede was Kurt De Smet uit Oudenaarde en derde Filip Van Keer uit Lede. Laatstgenoemde zong na de prijsuitreiking nog een mooie ode aan het oude ambacht van belleman.

Grote West-Vlaamse inbreng

De West-Vlaamse inbreng in het kampioenschap was niet gering. Naast die van Veurne namen ook de bellemannen van Ardooie, Moorslede-Ledegem, Waregem, Wervik en Zedelgem deel. De belleman van Zedelgem, Marnix Vermeulen, is trouwens de broer van Annick Vermeulen, de burgemeester van de genoemde gemeente.

Jan Dierckx, de belleman van Hasselt, is voorzitter van de Gilde van de Bellemannen. Hij dankte de dienst Evenementen van Torhout voor de puike organisatie van het kampioenschap. “Alles verliep uitstekend, hier op de vernieuwde Markt van deze levende stad”, zei hij met zijn sappige Limburgse tongval. “Men zegge het voort!”