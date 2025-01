“Meer last van een muggenbeet”: Willy (72) schenkt al voor de 150ste keer bloed aan Rode Kruis

De 72-jarige Willy Bouillart uit Ruiselede werd zopas door Dirk Vermeiren van het Rode Kruis Aalter in de bloemetjes gezet, omdat hij al 150 maal bloed heeft gegeven. “Ik begrijp niet dat er niet meer mensen bloed willen geven”, reageert Willy. “Ik voel me er prima bij. Om eerlijk te zijn: ik heb meer last van een muggenbeet.”

Dat Ruiseledenaar Willy Bouillart uitgerekend in Aalter bloed geeft, heeft een eenvoudige reden: Willy woonde jarenlang in Aalter en werkte er bij de gemeente. Maar ondertussen vertoeft hij al 27 jaar in Ruiselede. “Ik gaf al bloed in ’t leger, toen ik amper 18 jaar was”, vertelt Willy. “Dat gebeurde toen in de Gentse Leopoldskazerne. Wie bloed gaf, kreeg twee dagen extra verlof. Dat vond ik mooi meegenomen.”

De echte motivatie kwam er echter tijdens de jaren ’70, toen Willy’s moeder aan kanker leed en extra opfleurde als ze vers bloed kreeg. Enkele jaren later besliste Willy elk jaar vier maal bloed te geven, om mensen te helpen. “Waarom ook niet?”, laat Willy weten. “De dokter en de verpleegsters zijn supervriendelijk en ik heb nergens last van.”

Zeven emmers

Willy Bouillart is ondertussen 72 jaar geworden en gaf al 150 maal bloed. “Ik heb me laten vertellen dat ik al zo’n 70 liter bloed heb geschonken”, lacht Willy. “Dat zijn liefst zeven emmers!”

Voor Dirk Vermeiren van het Rode Kruis Aalter een ideale gelegenheid om Willy in de bloemetjes te zetten en een fles prosecco te schenken. We hebben regelmatig wel iemand die 100 of 150 donaties op zijn naam heeft, maar ze lopen niet dik”, weet Vermeiren. “We proberen de jongeren te overtuigen, maar die zijn moeilijk te mobiliseren. Zelfs als we een vat bier cadeau geven, blijven de reacties lauw. Dat is jammer, want liefst 70 procent van de mensen heeft ooit eens een bloedtransfusie nodig. Slechts 3 procent wordt daadwerkelijk bloedgever.”

Fitter

Onze ervaren bloedgever moet je in ieder geval niet meer overtuigen. “Wanneer ik bloed gegeven heb, voel ik me fitter dan ooit”, zegt Willy. “Bovendien maakt je lichaam telkens weer een halve liter vers bloed aan, wat zeker geen kwaad kan. Vroeger was de leeftijd beperkt tot 60 jaar, maar nu is die beperking weggevallen. Mijn bloed en mijn hart worden bovendien regelmatig getest en goed bevonden, wat toch een geruststelling is. Zolang ik gezond mag blijven, wil ik zo mensen helpen. Ik ben er wel een beetje fier op, ja.”

Willy kan er alvast een glas prosecco op klinken!