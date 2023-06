Meer dan 400 dak- en thuislozen geteld in regio Brugge

In het arrondissement Brugge werden eind vorig jaar 418 volwassen dak- en thuislozen geteld. Dat meldt OCMW Brugge woensdag. Door duidelijke gegevens te verzamelen hopen de steden en gemeenten een efficiënte en regiobrede aanpak van het fenomeen mogelijk te maken.

In de nacht van 28 november werkten 52 sociale organisaties uit het arrondissement Brugge samen om het aantal dak- en thuislozen in hun stad of gemeente te tellen. Niet alleen mensen die op straat slapen werden hierbij geteld, maar ook mensen zonder vaste verblijfplaats, die bij vrienden logeren of langdurig in een instelling verblijven. In totaal vulden de organisaties 800 vragenlijsten in. Er werden 418 volwassen dak- en thuislozen geteld, van wie een kwart jonger is dan 26 jaar.

Bijkomende maatregelen

“Ondanks alle inspanningen die Groep Brugge en de Brugse sociale organisaties ondernemen op vlak van dak- en thuisloosheid, blijft een grote groep mensen uit de boot vallen. We zullen dus bijkomende maatregelen moeten nemen om beter tegemoet te komen aan de noden van de dak- en thuisloze mensen in onze stad. Het verzamelde cijfermateriaal biedt ons hierbij een goeie houvast”, zegt schepen van Sociale Zaken Pablo Annys (Vooruit). “Het lokaal bestuur hoopt in de toekomst tot betere afspraken en samenwerking te komen met jongerenvoorzieningen, scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding om te vermijden dat jongeren in Brugge in dak- en thuisloosheid terechtkomen.”

Omvang

De telling gaat uit van de Koning Boudewijnstichting. Samen met de onderzoeksteams van LUCAS KULeuven en UCLouvain CIRTES wordt zo cijfermateriaal verzameld. De verzamelde gegevens geven lokale besturen een zicht op de omvang van de dak- en thuisloosheid in hun stad of gemeente en over het profiel van de groep. Zo kunnen ze gericht actie ondernemen.