Meer dan 20.000 foto’s en 25.000 boeken verhuizen uit Lakenhallen: “Stof van onverwacht snelle restauratie is reëel gevaar”

De restauratie van de Ieperse Lakenhallen ligt voor op schema, maar dankzij minutieus rekenwerk en fysieke inspanningen van specialisten raken de enorme collecties van boeken en foto’s tijdig naar buiten. “De werken creëren stof, een reëel gevaar voor deze precaire stukken”, aldus de conservator.

Eén jaar voorbereiding, 25.000 boeken en meer dan 20.000 foto’s. Deze buitengewone cijfers illustreren het omvangrijke karakter van de huidige verhuis uit de Ieperse Lakenhallen, erkend als Unesco Werelderfgoed. De stellingen van de jarenlange restauratiewerken zijn al opgeschoven tot aan het kenniscentrum, waar publiek wordt ontvangen voor infovragen en waar collecties van de stedelijke musea worden bewaard.

Gigantische bibliotheek

“De Lakenhallen worden stuk voor stuk grondig en goed aangepakt”, vertelt Els Veraverbeke, conservator van de stedelijke musea in Ieper. “De restauratie zit zelfs voor op de geplande timing, wat schitterend is. In ons kenniscentrum worden hele grote papieren collecties bewaard. Er zit een gigantische bibliotheek van meer dan 500 lopende meter en met zeker 25.000-tal boeken van zowel het Yper Museum als het In Flanders Fields Museum. En dan zijn er nog de documentaire collecties van meer dan 200 strekkende meter. Het gaat onder meer om 30 schetsboeken, 20 poëziealbums, 140 dagboeken, een 350-tal albums met duizenden foto’s en dan nog eens meer dan 20.000 losse foto’s.”

Stofvorming

“We moeten erover waken dat de veiligheid voor de collecties gegarandeerd wordt. De ingrijpende restauratiewerken zorgen onder meer voor stof, een reëel gevaar voor deze precaire stukken”, stelt Veraverbeke. “Daarom zijn we al een jaar lang een grote verhuis aan het plannen en nu is het zover. Alle collecties worden met de nodige omzichtigheid en zorg ingepakt door specialisten. De aanpak is zeer professioneel.”

Erfgoeddepot

De dozen met boeken, albums en foto’s worden stelselmatig geladen in een vrachtwagen, die pendelt tussen de Lakenhallen en DEPOTYZE, een erfgoeddepot een drietal kilometer verder. “Daar worden de collecties ongeveer een jaar bewaard in alle veiligheid, om dan terug te keren naar het gerestaureerde kenniscentrum”, vervolgt Veraverbeke. “In het erfgoeddepot werden extra rekken voorzien voor de tijdelijke bewaring van de collecties uit de Lakenhallen. Het is een erg grote operatie door de volumes die niet te onderschatten zijn, maar alles is grondig voorbereid en minutieus uitgerekend. Momenteel gebeurt het fysieke werk door een team van een achttal mensen. Men zegt soms lachend: als je in een museum werkt, krijg je er een fitnessabonnement bij. Wel, dat is nu effectief zo.”

Reserveren

Tegen 11 februari verhuizen ook de burelen en de werking van het kenniscentrum uit het kenniscentrum. Niet naar het erfgoeddepot, maar een pak dichter: de bovenste verdieping van het Vleeshuis tegenover de Lakenhallen. “Vanaf 1 februari is het kenniscentrum niet meer toegankelijk. Op de normale plek in de Lakenhallen kon men gewoon binnenkomen, maar het komende jaar gebeurt dit op afspraak. Boeken en andere collecties raadplegen wordt ook moeilijker. Collectiestukken moeten minstens een week op voorhand gereserveerd worden via de website.”

Uitbreiding

“We zijn heel blij dat de restauratiewerken gebeuren”, benadrukt Veraverbeke. “De staat van het gebouw wordt een pak beter en er wordt extra ruimte vrijgemaakt voor de uitbreiding van onze bibliotheek. Tot nu stonden onze rekken bomvol, maar in de toekomst zullen we boeken met een grote erfgoedwaarde — zoals een originele druk of krant uit de Eerste Wereldoorlog — met meer zorg kunnen bewaren achter de schermen.” (TP)