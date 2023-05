Meer dan 1.000 leerlingen en leerkrachten blazen bellen op Anti-Tabaksdag in Anzegem: “Sigaret, ket get!”

Op woensdag 31 mei is het Werelddag zonder tabak en op die dag staat de gemeente Anzegem stil bij de negatieve effecten van roken op de gezondheid. Onder het motto ‘Anzegem blaast liever bellen dan rook’ namen meer dan duizend leerlingen van verschillende Anzegemse scholen deel aan deze bellenblaasactie om klokslag 11 uur.

“We willen zo onze kinderen ervan bewust maken dat roken slecht is voor de gezondheid en dat men toch beter bellen blaast dan rook!”, klinkt schepen van Welzijn Davy Demets (Inzet). “Roken is immers nog steeds de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte.”

Rookvrije samenleving

De Anti-Tabaksdag is voor Anzegem het startschot van ‘Generatie Rookvrij’. Op een regionaal persmoment ondertekende de gemeente het charter ‘Rookvrije Samenleving’. “Een samenleving waarin elk kind dat vanaf 2019 geboren wordt volledig rookvrij kan opgroeien”, vervolgt schepen Demets.

“Daar gaan we voor! Stap voor stap maken we in Groot-Anzegem de openbare ruimtes waar veel kinderen komen, rookvrij. Beginnen doen we met het inrichten van een eerste rookvrije zone aan het gemeentehuis in Anzegem.”

In de loop van volgende week zullen er stickers aan de ramen verschijnen met de slogan ‘Sigaret, ket get!’ gevolgd door ‘Rookvrije zone. Bedankt om hier niet te roken.’

Vroeg sensibiliseren

Volgende scholen namen deel aan de bellenblaasactie: VBS De Blokkentoren, BS Het Bollebos, gemeentelijke basisschool Het Wijsternest, Het Wijsternest kleuterafdeling Engelhoek; Leefschool Het Groene Poortje en VBS De Wegelink. “Kinderen zijn als sponsjes en nemen heel wat info op”, stelt directeur BS Het Bollebos. “Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen met sensibiliseren.”