Medewerkers stad Wervik doen mee aan Pink Monday: “Hart onder de roze riem voor borstkanker”

Maandag 15 januari is het Blue Monday, ook wel bekend als de meest deprimerende dag van het jaar. De medewerkers van de stad Wervik pakten echter uit met een opmerkelijk actie: het werd een roze en geen blauwe maandag. Het stadslogo stak voor die gelegenheid in een roze kleedje en heel wat medewerkers voegden een roze toets toe aan hun dag.

“Bij stad Wervik hebben we geen zin in een slecht humeur of een motivatiebarometer op 0”, klinkt het. “Wij maken van Blue Monday alvast een Pink Monday en steken zo Pink Ribbon, de nationale organisatie die zich inzet in de strijd tegen borstkanker, een hart onder de roze riem.” Medewerkers in het stadhuis, de sociale dienst in de Nieuwstraat en ’t Ateljee in de Duivenstraat kleurde zoveel mogelijk in het roze.

Borstkanker bespreekbaar

“We zijn enorm trots”, klinkt het bij Pink Ribbon. “Maar liefst 207 bedrijven en gemeenten toveren deze Blue Monday om tot een Pink Monday. We maken borstkanker bespreekbaar op de werkvloer: wat zijn de negen alarmsignalen? Hoeveel risico loop je op een laattijdige ontdekking van borstkanker? Wat doe je als je collega getroffen wordt.”

“Maar liefst 1 op 9 vrouwen wordt getroffen door de ziekte. En ook mannen blijven niet gespaard. Daarom blijven wij bij Pink Ribbon inzetten op preventie, vroegtijdige opsporing en psychosociale zorg voor patiënten.”