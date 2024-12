Maxime Dumont uit Waasten steunt kansarme kinderen

Maxime Dumont vierde de dertigste verjaardag van zijn kapperszaak met een liefdadigheidsavond. De opbrengst gaat naar ‘Een glimlach, een kind’, de vzw die hij in 2018 oprichtte voor kinderen en jongeren in moeilijke leefomstandigheden.

Maxime Dumont is een bekende kapper aan de Waastenstraat in Waasten en dat hij houdt van wat extravagante kapsels, is al lang geen geheim meer. Zo nam hij in het verleden al deel aan verschillende nationale en internationale kapperswedstrijden. Om zijn dertigjarige carrière te vieren, organiseerde hij in het Atheneum van Komen een liefdadigheidsavond. Zowel kinderen als volwassenen konden er na een maaltijd defileren met een van de kapsels van Maxime. “Voor mij was het een enorme klus om deze avond te organiseren”, vertrouwt de kapper ons toe. “De modellen moesten gekozen worden, de kapsels met geavanceerde kapperstechnieken moesten goed zitten, zodat de mensen konden meegenieten van mijn creaties. Natuurlijk hoopten we ook op de nodige steun om onze vzw een hart onder de riem te steken.”

Geschenken

Die vzw is ‘Een glimlach, een kind’, een vereniging die Maxime zes jaar geleden oprichtte met als doel het dagelijkse leven van kansarme kinderen en jongeren in België en Frankrijk te ondersteunen. Maxime zamelt met zijn vzw geld in om zo materiële steun te kunnen bieden en zet ook ondersteuningsprojecten op poten om jongeren ook toegang te geven tot sport en cultuur. Onlangs trokken de verantwoordelijken van de vereniging nog naar het ziekenhuis met tal van geschenken voor de kinderen. (ZB)

