Mattiz en Mylano (beiden 15) starten eigen kledinglijn: “Stijlvol en betaalbaar”

“Onze generatie denkt minder in hokjes. Jongens en meisjes dragen steeds vaker dezelfde kleding, dus waarom zou je dat niet combineren in één merk?” Een eigen bedrijf starten terwijl je nog op de middelbare school zit? Vrienden, en nu ook zakenpartners, Mattiz Vanderostyne (15) uit Leffinge en Mylano Cauwelier(15) uit Oostende bewijzen dat het kan. Met hun passie voor mode en ondernemerszin lanceren ze dit voorjaar hun eigen kledingmerk. Maak kennis met ‘Knoe Couture’.

In een wereld waar sociale media en digitale mogelijkheden de norm bepalen, grijpen steeds meer jongeren hun kans om ondernemer te worden. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal tieners tussen 10 en 14 jaar met een eigen bedrijf in vijf jaar tijd is verdrievoudigd. Twee tieners, Mattiz en Mylano, belichamen deze trend. De twee 15-jarige vrienden zitten samen op het GO! Athena Campus Olympus en delen een passie voor voetbal, mode én ondernemen. “We zijn al jaren beste vrienden. We kennen elkaar door en door en vertrouwen elkaar volledig. Dat maakt het makkelijker om samen een bedrijf te starten”, zegt Mattiz.

Droom waarmaken

Wat de jonge ondernemers onderscheidt, is hun unieke kijk op mode en hun gedrevenheid om iets nieuws te creëren voor de jeugd. Geïnspireerd door de ‘Knokke-stijl’, Stone Island, Ralph Lauren en beïnvloed door andere jonge ondernemers, zoals Simon Desmet (alias simon_tcp), besloten ze op hun opmerkelijk jonge leeftijd een eigen kledinglijn, Knoe Couture, op te richten.

“Voor mij is mode altijd een passie geweest,” vertelt Mattiz. “Ik hou van sneakers, vooral Jordans en Nikes. Mode draait voor mij niet alleen om er goed uitzien, maar ook om jezelf uit te drukken.” Mylano deelt dezelfde passie. “Ik ben dol op dure merken, maar financieel is dat niet altijd haalbaar. Daarom wilden we zelf een merk starten dat stijlvol is én betaalbaar. We geloven in onze visie en willen jongeren laten zien dat ze hun dromen kunnen waarmaken, net zoals wij dat doen.”

Eigen spaargeld

Het idee voor Knoe Couture ontstond afgelopen zomer. “We brachten veel tijd door in Knokke en werden daar geïnspireerd door de modetrends. Zowel Mylano als ik houden van stijlvolle kleren, maar merken dat deze vaak heel duur zijn. Zeker voor tieners van onze leeftijd. Met Knoe Couture willen we mooie, betaalbare kledij ontwerpen die toegankelijk is voor jongeren”, weet Mattiz ons te vertellen. “Niet iedereen kan dure merken kopen. Wij willen dat jongeren in Oostende en daarbuiten stijlvolle kleren kunnen dragen zonder dat ze er maanden voor moeten sparen.”

Het opstarten van een bedrijf op jonge leeftijd brengt natuurlijk uitdagingen met zich mee. “Het is niet altijd gemakkelijk om school, voetbal en dit project te combineren, maar we zijn vastberaden” zegt Mattiz. “We hebben maandenlang gespaard, onze ouders overtuigd en veel research gedaan. Al het geld van onze vakantiejobs en zakcenten gaan in ons bedrijf. Het was hard werken, maar nu zijn we er bijna klaar voor. In maart of april hopen we onze eerste collectie te lanceren. We hadden al een online meeting met een leverancier die onze kleren kan bedrukken. We zijn klaar om Knoe Couture naar een hoger niveau te tillen.”

Uniseks

De eerste collectie van Knoe Couture zal bestaan uit sweaters, T-shirts en polo’s, allemaal uniseks. “We willen dat iedereen onze kleren kan dragen, ongeacht gender,” legt Mattiz uit. “Onze generatie denkt minder in hokjes. Jongens en meisjes dragen steeds vaker dezelfde kleding, dus waarom zou je dat niet combineren in één merk?”

Hoewel hun focus nu ligt op de lancering van hun online winkel, hebben Mattiz en Mylano grote plannen. “Als ons merk succesvol is, willen we over twee of drie jaar bekijken of we een pop-up winkel kunnen openen in Oostende,” zegt Mylano. “Maar voor nu richten we ons op TikTok en Instagram om onze collectie te promoten. Onze onze Instagrampagina @knoe_couture zullen we binnenkort updates delen over de lancering. Men zal onze kleren herkennen aan het kroontje dat op de borst genaaid is.”

Modieuze plannen

Met hun eerste collectie die binnenkort wordt gelanceerd, staan Mattiz en Mylano aan het begin van een spannend avontuur. “We hebben grote dromen, maar we weten dat we klein moeten beginnen,” zegt Mattiz. “We willen een merk opbouwen waar mensen trots op zijn. Hopelijk is dit pas het begin.” (Zana Bulteel)