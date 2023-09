Masterplannen voor dorpskernen Stalhille en Jabbeke: “Moeizame communicatie”

Jabbeke is een van de vier gemeenten die door de provincie wordt opgenomen in het project ‘DNA van het Dorp’. Daardoor wordt het gemeentebestuur begeleid in de opmaak van een masterplan voor Stalhille én ook eentje voor Jabbeke.

De Provincie ondersteunt gemeentes om masterplannen op te maken voor hun dorpskernen. Dit project noemt ‘DNA van het Dorp’ en heeft als doel om toekomstige ontwikkelingen in deze kleine dorpskernen in goede banen leiden. In de periode 2021-2024 zal de Provincie jaarlijks vier gemeenten ondersteunen. Jabbeke kreeg de kans om twee masterplannen op te maken, wat heel uniek is. “In dit kader heeft de gemeente twee trajecten opgestart, één voor Jabbeke en één voor Stalhille. Deze masterplannen zullen het beleid verder ondersteunen”, zegt schepen Claudia Coudeville. “Met dit project wil de gemeente ten eerste de eigenheid, karakteristieken en omgeving van de dorpskernen versterken en beschermen. Daarnaast willen we ook een richting uitzetten voor toekomstige ontwikkelingen. Bij het project is de mening van onze inwoners erg belangrijk.” Daartoe is er een vragenlijst met de thema’s wonen, klimaat en mobiliteit. Deze vragenlijst ligt bij de lokale handelaars en kan ook online ingevuld worden via www.jabbeke.be/link/dnavanjabbeke.

Participatief traject

Servaas Sierens van de actiegroep Leefbaar Varsenare zorgde met zijn kerngroep zelf voor een participatief proces van onderuit voor Varsenare. Hij ziet dit initiatief graag komen, maar heeft toch enkele bedenkingen. “Op zich is het heel positief dat de burgers worden betrokken in een denkproces rond de toekomst van hun dorp; Eigenlijk zou dit moeten gebeuren voor elke dorpskern. Want de vragen die er leven zijn vaak gelijklopend; Het gaat over leefbaarheid in de brede zin van het woord. In hoe elke leeftijdsgroep er zijn of haar plaats kan hebben, in hoe een dorp er in de toekomst zou moeten of kunnen uitzien. We gaan met Leefbaar Varsenare zeker instappen in dit traject. Enkel zie ik dat de communicatie erg traag op gang komt. Nu pas begint de informatieronde naar de bevolking, maar voor de enquête heb je slechts tijd tot 11 september. Dat is wel heel krap in tijd, én het sluit waarschijnlijk al meteen heel wat mensen uit.” (PA)