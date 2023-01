Martine Degroote wint ‘30% minder’ in Houthulst

De winnaars van de actie rond minder restafval werden bekend gemaakt in OC Markthuis in Houthulst. Martine Degroote liet de concurrentie achter zich.

“In de gemeenten Houthulst, Torhout, Kortemark en Koekelare namen 443 gezinnen deel aan de actie ‘30 % minder’, een project in samenwerking met de gemeente en MIROM. Sinds september werden alle Houthulstenaars uitgedaagd om 30% minder afval te produceren. Via een webplatform met praktische acties en tips kregen ze hulp om dat doel te bereiken. Er werden ook evenementen georganiseerd en er kon in november meegespeeld worden met de digitale verpakkingsquiz van MIROM. Dankzij de maar liefst 8.151 deelnames konden er samen ettelijke kilo’s restafval worden bespaard. Naast de opgeleverde besparing maakten de deelnemers ook kans op een mooie prijzenpot met Houthulstbonnen en een arrangement bij De Boot”, vertelde schepen Erik Verbeure.

Geen restafval meer

“De doelstelling is om tegen 2050 aan 0 procent restafval te komen. Het sorteren van groenten en fruitafval, het recycleren van luiers en dergelijke initiatieven kunnen daar een hulp bij zijn”, weet schepen Verbeure nog te vertellen. De winnaars zijn: op de derde plaats Conny Lefevere, op de tweede plaats Ilse Degroof en op de eerste plaats Martine Degroote. De winnaars kregen een waardebon van De Boot ter waarde van 75 euro, verder werden nog 45 Houthulstbons, goed voor een bedrag van 350 euro, uitgereikt. (ACK)