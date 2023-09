Marnixring Oostende-Kustland bestaat 50 jaar en heeft eerste vrouwelijke lid

Marnixring Oostende-Kustland bestaat 50 jaar en viert dat uitgebreid. “We promoten de Nederlandse cultuur en taal”, luidt het. Zopas werd ook de eerste vrouw opgenomen. “En andere staan klaar”, zegt een tevreden voorzitter Filip Tavernier.

“Onze vereniging is vernoemd naar Filips van Marnix van Sint-Aldegonde, een van de belangrijkste figuren in de Nederlandse opstand tegen de Spaanse overheersing in de 16de eeuw. In 1968 ontstond vanuit de Vlaamse beweging de Marnixring en in 1973 werd ook in Oostende, onder impuls van de Vlaamse Klub Kust, een afdeling opgericht”, zo duidt voorzitter Filip Tavernier. “Onze serviceclub komt maandelijks bijeen, maar de activiteiten zijn toch verschillend van gewone serviceclubs. We houden ons vooral bezig met het promoten van de Nederlandse taal en cultuur door kleinschalige activiteiten, zoals lezingen of voordrachten door eigen leden of sprekers. Zopas hadden we nog Luc Pauwels, de energiespecialist van de VRT, te gast. We houden ook boekpresentaties en steunen sociale projecten. We bevorderen vriendschapsnetwerken tussen mensen uit verschillende sectoren uit de samenleving.”

Serviceclub

In een Marnixring zijn er maximaal 30 leden; Oostende-Kustland telt 24 leden. Bart De Bruycker is al 26 jaar lid: “Ik was uitbater van de Icarus waar de vereniging bijeenkwam. Ik raakte sterk geïnteresseerd en trad toe als lid. Dit is een engagement, want de meesten zijn hun hele leven lid. Er is een grote diversiteit in de groep en we zijn eigenlijk niet politiek gebonden. De vriendschap, Nederlandse taal en cultuur bindt ons. Er is ook jaarlijks een uitstap.” Tegenwoordig houdt de vereniging hun bijeenkomsten in Runway 26-08, op de plaats van de vroegere Icarus. Voorzitter Filip Tavernier wijst op de brede werking: “We reiken prijzen uit aan getalenteerde schrijvers en kunstenaars, organiseerden taallessen voor anderstaligen, steunden scholen en gingen een samenwerking aan met de Taalunie voor zomerkampen van buitenlandse studenten. We steunden ook de kinderboerderij. Wij zijn niet de club met de grootste financiële middelen en organiseren geen bals of grote evenementen. We leveren een bijdrage in alle bescheidenheid.”

Rijke geschiedenis

“We organiseerden toneelopvoeringen, voeren met het RMT-vlaggenschip Prins Filip naar Dover, organiseerden avonden met zangers zoals Raymond van het Groenewoud of Lenny Kuhr. Elke vijf jaar vieren we een lustrum”, blikt Filip terug. “De familieweekends, waar de vriendschap centraal staat, waren memorabel. En een zeer mooie lustrumviering was er ook in 2003 toen we in de voormalige bokszaal Box 38 in de Rogierlaan het event Marnix in de ring organiseerden. Die boksavond was echt fantastisch.”

Eerste vrouw

“Mijn echtgenoot was lid van de Marnixring. Ik kwam al meer dan 10 jaar mee”, zegt An Opdedrynck. “Ook nadat Koen overleed, bleef ik de activiteiten volgen, want de onderwerpen en werking interesseerden me erg. Ik was welkom op de open vergaderingen, maar kon er op de besloten vergaderingen niet bij zijn. De vraag om de vereniging open te stellen voor vrouwen is dus van beide kanten gekomen. Het is een goede zaak.” Ze houdt ervan dingen aan te pakken: “Ik wil actief zijn en dingen doen of in beweging zetten. Ik ben ervan overtuigd dat ik een bijdrage kan leveren. Als eerste vrouw in de Marnixring ben ik ook wel een ambassadeur. Ik zal me inzetten om ook andere vrouwen aan te trekken.” Voorzitter Filip Tavernier staat daar achter: “We zijn oorspronkelijk een mannenclub. Maar de tijden evolueren en in navolging van andere clubs beslisten we dat ook vrouwen lid kunnen worden. Zopas trad An toe. En er zijn nog kandidaten.”

Feest

De vereniging viert op zaterdag 30 september met een academische zitting in De Cierk en Vlaams minister van Erfgoed Matthias Diependaele als spreker over onroerend erfgoed in Oostende. Op zaterdag 21 oktober is er een concert van Frank Vander Linden in De Grote Post.

Marnixring Oostende-Kustland Aantal leden: 24 Voorzitter: Filip Tavernier Lokaal: Runway 26-08, Nieuwpoortsesteenweg Website: www.marnixring.org/nl/site/ringen/oostende-kustland

Tickets voor het concert zijn te verkrijgen aan 22 euro via het Uitloket, de leden of marnixring.kustland@gmail.com