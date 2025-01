Marktkramers opnieuw op vertrouwde plaats in Houthulst na heraanleg Markt: “Tot groot genoegen”

Vorig jaar in maart moesten de marktkramers van de wekelijkse markt in Houthulst hun vaste plekje verlaten door de heraanleg van de Markt. Er werd hen een nieuwe plaats toegewezen in de Broeders Xaverianenstraat. Dat bleek niet zo ideaal, want verschillende kramen bleven weg.

“Nu is de heraanleg of vernieuwing van de Markt ten einde en kunnen de marktkramers opnieuw hun vertrouwde plekje rond de grote boom op de Markt innemen”, vertelt schepen Karlos Debouck. “Tot groot genoegen van zowel de marktkramers als de bezoekers van de markt. Later komen er nog een aantal kramen bij zoals een kaaskraam, een kraam met kip aan ’t spit en ribbetjes. Het aanbod op vandaag bestaat uit vis, brood en gebak, snoep, groenten en kledij. De markt begint iedere woensdag om 14.30 uur en eindigt om 18 uur.”

Alle marktbezoekers werden vandaag getrakteerd op soep of koffie en er was meteen al een grote opkomst, aan verschillende kramen was het aanschuiven.