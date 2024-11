Markt van Rollegem neemt afscheid van mascotte Coco de kat

Opschudding in het Kortrijkse dorp Rollegem vorige week. Het leven van Coco, de graag geziene kat die al een jaar wekelijks op eigen houtje de markt bezocht, werd abrupt beëindigd nadat een auto het beestje omver reed. Dominique Vandecasteele, initiatiefneemster van het marktje doet een laatste ode aan Coco.

“Coco maakte veel marktbezoekers blij met haar bezoekjes”, klinkt het. “Ze was doof en misschien is ze net daarom aan haar einde gekomen toen ze de straat wou oversteken. De persoon die haar omverreed heeft haar wel mooi aan de kant gelegd, dus er was zeker geen kwaad opzet. Iedereen aanvaardde het dat Coco elke week langs de kraampjes rond kuierde. Het was een echt dorpsgebeuren.”

Er was een subtiele herdenking voor Coco op de markt van woensdag 6 november, georganiseerd door Vandecasteele. Ze was de mascotte van de markt.