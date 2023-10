Marke Quizt voor 13de keer

Op zaterdag 7 oktober vindt de 13de editie van Marke Quizt plaats. De algemene kennisquiz maakt deel uit van de Culturele Dagen in Marke. Naast een algemene winnaar, gaat de quiz ook op zoek naar de slimste Markse straat, vereniging en jeugdvereniging.

Al 13 jaar op een rij vervolledigt Marke Quizt het programma van de Culturele Dagen in Marke. Tijdens de Culturele Dagen vinden er drie weekends lang verschillende evenementen plaats in het oc. “13 jaar geleden vond de werkgroep dat er iets luchtigers op het programma moest komen, zoals een quiz. Toen ze aan mij de vraag stelden of ik dat wilde organiseren, heb ik meteen toegehapt”, vertelt quizmaster Pieter Leenknecht (42). Samen met Tom Mercier en Ruben Soens bereidt hij de 13de editie voor.

Marke Quizt is een algemene kennisquiz waar Markenaren af en toe een streepje voor hebben. “Elke ronde bevat een vraag die een link heeft met Marke, dus inwoners hebben een klein voordeel. Het is wel zo dat het team dat vorig jaar won, niet uit Marke kwam”, lacht Pieter. Concreet bestaat de quiz uit negen rondes en drie tafelrondes. Elke ronde heeft een centraal thema waaraan alle antwoorden gelinkt zijn. Pieter, Tom en Ruben nemen elk drie rondes voor hun rekening tijdens het presenteren van de quiz. “Rond Pasen beginnen we met de voorbereidingen. Online kunnen we gemakkelijk ideeën uitwisselen, maar we komen toch een viertal keer samen om het plaatje te doen kloppen”, aldus Pieter.

Wisselbekers

Naast de traditionele algemene winnaar, kunnen drie andere teams ook met een beker huiswaarts keren. Zo gaat de Monseigneur Callewaertstraat de strijd aan met de Pater Omer Devosstraat voor de titel van slimste Markse straat. Ook verenigingen en jeugdverenigingen kunnen een wisselbeker in de wacht slepen. Al 36 teams schreven zich in, maar de quiz heeft nog twee plaatsen over voor geïnteresseerden. Een inschrijving kost 25 euro, maar daarbij is een drankkaart ter waarde van 20 euro inberepen. Toeschouwers zijn welkom om de quizsfeer op te snuiven. (SV)