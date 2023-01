Marjolein Devriendt (41) geeft training rond mentale weerbaarheid: “Jongeren hebben het echt moeilijker dan vroeger”

Marjolein Devriendt





Privé: Marjolein (41) uit Tielt is getrouwd met Pieter Demeire. Ze is de mama van een 9-jarige zoon en de plusmama van een tweeling van 14 jaar.

Studies en loopbaan: Afgestudeerd aan het Sint-Jozefscollege in Brugge in de richting Economie-Moderne Talen. Daarna volgde ze aan de UGent een opleiding tot klinisch psychologe. Daarna volgden een postacademische basisopleiding, een lerarenopleiding en tal van opleidingen rond coaching en creatieve therapie. Nu geeft Marjolein in bijberoep les aan het SJI in Tielt en is ze in hoofdberoep psycholoog.

Vrije tijd: Wandelen en genieten van bewegen in de natuur. Ook probeert ze tijd vrij te maken voor de mensen die belangrijk zijn, in de eerste plaats haar gezin en enkele goede vrienden. Ook lezen vindt ze heel fijn. Daarnaast kan ze genieten van kleine dingen, zoals muziek of gaan eten.