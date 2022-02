Marin trekt tot eind mei op stage naar Suriname

Marin Jansseune (20) vertrekt op 9 februari op stage naar Suriname. Tot 25 februari zal ze zich in een school voor kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar, focussen op taal en rekenen en hulpmiddelen zoeken om het niveau van die kinderen op te krikken.

Het is de laatste stage van Marin vooraleer ze afstudeert aan Howest Kortrijk als ergotherapeut, maar ze wil naast het stage lopen ook een deel van Suriname ontdekken. Ze is al maanden bezig met de voorbereiding van haar avontuur en nu is alles klaar.

“Ik kijk er wel naar uit”, zegt Marin. “Het wordt een ervaring om nooit meer te vergeten. Ik bekijk het allemaal positief, maar uiteraard zijn er ook minpuntjes aan zo’n onderneming want ik zal mijn familie wel missen. Er zijn gelukkig meer mogelijkheden dan vroeger om contact te houden en daar zal ik zeker gebruik van maken. Ik vertrek boordevol positieve gevoelens naar Suriname.”

Er waren tal van keuzemogelijkheden om in het buitenland de stage af te werken, maar Marin koos bewust voor Suriname. “Ik heb voor de verste bestemming en ook voor de langste periode gekozen. Ik wil immers meer ontdekken over Suriname, zijn bevolking, de gewoontes en de cultuur. Samen met een vriendin vertrek ik en we verblijven er met 22 andere studenten in een appartement. Wat ik daar zal doen, ligt me wel want ik werk graag met kinderen. Ook buiten de werkuren is alles al op voorhand gepland, zo maken we verschillende uitstappen in de stad, op het platteland en ook in de jungle”, lacht Marin.

Sociale sector

Deze stage is meteen de laatste van vier stages die ze moest doen voor haar studies, eerder deed ze stages in de ouderenzorg, bij volwassenen met een beperking en in de psychiatrie. “Ik ben blij dat ik die kans vanuit de school heb gekregen en zal er ook 100 procent voor gaan”, stelt ze. “Ik meen te mogen zeggen dat ik een sociaal ingesteld persoon ben die graag mensen helpt. Het lag voor de hand dat ik in de sociale sector terecht zou komen. Op een infodag ontdekte ik de ergotherapie en ik voelde me onmiddellijk aangetrokken.”

De stage in Suriname is mooi meegenomen want reizen is een van Marins passies. “Ik ga graag op reis. Tot nu toe waren het allemaal zonnige bestemmingen, maar ik wil toch ook eens gaan skieën. Ik ben iemand die graag veel dingen uitprobeert. En als ik iets doe, probeer ik het ook goed te doen. De reis naar Suriname zal een ervaring blijven voor het leven en ik ben er van overtuigd dat het mezelf ook dingen zal opleveren die ik zal kunnen gebruiken in mijn verdere loopbaan”, zegt ze. “Ik kreeg ook een beurs van de provincie West-Vlaanderen ter ondersteuning van het project. Ik ben goed geïnformeerd en heb al veel gelezen over de cultuur en het eten ginder. Kip en rijst zijn er blijkbaar de lekkernij en laat dat nu juist ook mijn lievelingskost zijn. Ook de nodige vaccinaties om naar ginder te reizen zijn achter de rug, ik ben er helemaal klaar voor.”

Info: volg het avontuur in Suriname van Marin op instagram: suriname_am