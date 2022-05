Marietje Debruyne viert haar 100ste verjaardag – voor de tweede keer – met haar hele familie

Sinds 10 februari is Ichtegem een 100-jarige rijker. De gelukkige is Maria Debruyne. Maar ze wordt aangesproken met Marietje, de voornaam van haar stiefgrootmoeder en grootmoeder. Het is die naam die haar moeder eigenlijk aan haar wilde geven. Opvallend detail: volgens de dokters zou ze maar 7 jaar oud worden.

Maria woont nog thuis, waar ze sedert haar huwelijk op 22 augustus 1942 met Eduard Jonckheere (+) verblijft. Ze heeft nog een broer Johny (73) en een zus Rosette (95) die in Oostende woont. Rosette komt nog veel op bezoek met de bus.

Franse roots

Marie heeft roots in het Franse Arras. Haar moeder Madeleine Malesyse was met haar familie voor WO I naar België gevlucht. Haar grootmoeder overleefde de tocht niet en werd tijdens de vlucht neergeschoten. Als oudste van een gezin van acht groeide Marie in haar jonge kindertijd op in Arras op bij haar grootvader en stiefgrootmoeder. Ze liep er ook school en ging er nadien nog veel op vakantie. Zo komt het dat ze nog altijd zeer goed Frans spreekt.

Marietje en haar man Wardje genoten wel wat bekendheid in Ichtegem, want Eduard was een begaafd accordeonist en werd op veel feesten gevraagd. Hij verdiende zijn brood vooral als schrijnwerker. Marie zorgde voor het huishouden en de kinderen. Beiden trokken ook, zoals zoveel leeftijdsgenoten, naar de bietencampagne.

Grote familie

Ze kregen twee kinderen. Noël, getrouwd met Marie-Thérèse Cheyns, die op 48 jarige leeftijd plots overleed en Arlette (74) getrouwd met Michel Crevits. Ze kregen vier kleinkinderen waarvan Chantal op 51jarige leeftijd overleed (2018+). Het zijn haar kleinkinderen Francky Jonckheere (55), getrouwd met Carine Mattheus (54), Danny Crevits (55) die getrouwd is met Trui Tavernier en vooral Veronique Crevits (56), getrouwd met John Fiers die een oogje in het zeil houden. Die kleinkinderen zijn nog haar nog altijd heel dankbaar. Ze gingen, als ze nog kinderen waren, graag langs bij meme. Ze kregen er altijd heel lekker eten en voelden er zich altijd welkom. Marie heeft ook nog drie achterkleinkinderen, Michael, Megane en Gillian. Er zijn twee achterachterkleinkinderen, Yliano en Leandro. Er is nog een derde achterachterkleinkind op komst.

Vrienden uit de duizend

Marie krijgt naast de steun van haar kleinkinderen ook professionele steun. Ze kan ook rekenen op een paar goede vrienden en buren, zoals Gabriël V., Georgettes M., haar hartsvriendin, en Peter V. Er was ook de betrouwbare privéchauffeur Daniël Vanhooren. Stuk voor stuk mensen uit de duizend volgens haar. Op haar 82ste kreeg ze nog een nieuwe hartklep en twee jaar geleden een nieuwe pacemaker. Marie is een fiere madam met een uitgebreide garderobe en een massa schoenen. Op de huwelijksjubilea die ze met haar man samen met vrienden en kennissen gevierd hebben, kijkt ze nog altijd graag terug. Samen hebben ze nog uitgebreid hun 70ste huwelijksverjaardag gevierd. Wat is dan haar geheim om 100 jaar te worden? “Hoop doet leven, nooit opgeven in het leven. Waar een wil is, is een weg”, zegt ze daarover.

Tweede viering

Ze vierde haar 100ste verjaardag eerder dit jaar toen ze in de kliniek lag na een val. Na twee maanden revalidatie ging ze terug naar huis en vierde haar verjaardag nog eens, samen met vrienden en familie, bij haar thuis. Ook een afvaardiging van het college was erbij.