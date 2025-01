Mariënstede viert veertigste verjaardag: “Het is een deel van het dorp geworden”

Mariënstede, de organisatie die zich ontfermt over mensen met een beperking, bestaat veertig jaar. “Doorheen de jaren zijn we gegroeid van een klassieke zorgorganisatie naar een open voorziening in het dorp voor kwetsbare mensen”, aldus directeur Lieven Detavernier.

Veertig jaar geleden speelden zowel CM Kortrijk als Dominiek Savio op hetzelfde ogenblik met het idee om in de regio Kortrijk – Menen iets te doen voor mensen met een beperking. “Op dat ogenblik waren er nog maar weinig voorzieningen. Het kasteel van Dadizele, dat voordien dienst deed als retraitehuis voor priesters, stond leeg”, keert huidig directeur Lieven Detavernier even terug in de tijd. De autonome vzw Mariënstede startte in 1985 op, veel kleinschaliger dan wat Mariënstede nu is. Aanvankelijk maakten er zeven mensen gebruik van het dagcentrum en waren er vijftien bewoners.

Deel van het dorp

“Het kasteel was op dat ogenblik echt niet aangepast om mensen met een beperking te begeleiden. Gelukkig is er in die veertig jaar heel veel veranderd. Er zijn veel aanpassingen gebeurd zodat mensen met een beperking hier gemakkelijk kunnen wonen en over de vloer kunnen komen”, gaat Lieven Detavernier voort. “Mariënstede ondersteunt vandaag zo’n 120 mensen met een beperking. Twintig van hen wonen in het kasteel. “Maar de voorbije jaren hebben we tal van projecten gerealiseerd waardoor mensen ook op andere plaatsen kunnen wonen, werken of zich uitleven. Mariënstede is meer en meer een deel van het dorp en de omgeving geworden.”

Zo realiseerde Mariënstede zowel in het kasteel als in Rollegem-Kapelle een winkel, werd er een bioscoop in het huis van Cyriel gebouwd en kwam er een creatieve ontmoetingsplek in het voormalige klooster. “Maar ik ben vooral blij dat we met Mariënstede een lokaal initiatief zijn. Vroeger ontfermden we ons over mensen die van ver buiten Dadizele naar hier kwamen, nu richten we ons helemaal op kwetsbare mensen die binnen een straal van 12 kilometer van Mariënstede wonen”, aldus de directeur. Hij beseft maar al te goed dat een dergelijke organisatie steunt op gedreven medewerkers. “Naast onze vaste medewerkers kunnen we rekenen op meer dan honderd vrijwilligers. Zij helpen onder andere bij het vervoer, het koken of bij activiteiten. Samen met onze medewerkers zorgen zij ervoor dat er hier een heel mooi verhaal geschreven wordt op een prachtig site.”

2025 wordt een erg belangrijk jaar voor Mariënstede. “Ons feestjaar is gestart, maar het is ook een jaar van serieuze verbouwingswerken in het kasteel”, aldus Lieven. De grote werken beginnen na de zomervakantie en omvatten de bouw van tien gloednieuwe studio’s. “Het aantal woongelegenheden zal niet stijgen, maar onze cliënten zullen wel kunnen genieten van een ruimere, comfortabele woonplek.”

Op de site van Mariënstede staan in de toekomst nog grote werken gepland. Uit de grachten op het domein wordt onder andere het slib geruimd. Wanneer die werken starten is momenteel nog onduidelijk.

Groot feest

Inmiddels heeft Mariënstede ook al zijn programma voor het veertigste bestaansjaar klaar. De voorziening investeerde de voorbije jaren erg in het maken van eigen kazen. Die kaaspakketten worden zowel in het voorjaar als in het najaar verkocht. De kaaspakkettenverkoop vormt een belangrijke bron van inkomsten voor de werking van Mariënstede. Net zoals de voorbije jaren organiseert Mariënstede ook weer een filmnocturne in oktober.

“Maar uitkijken doen we vooral naar zaterdag 7 juni. Dan vieren we samen met het hele dorp het veertigjarige bestaan van Mariënstede. Momenteel zijn we nog volop bezig met de uitwerking van het programma, maar het hele dorp zal betrokken worden bij de festiviteiten”, aldus organisator Ann Merlevede.

Het feestjaar werd eigenlijk al bij de start van 2025 ingezet. Onder meer de vrijwilligers werden toen uitgenodigd voor een gezellig samenzijn in den Ommeganck.