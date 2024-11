Maria viert honderdste verjaardag in Ter Westroze

Maria Dejonckheere mocht in woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Ter Westroze in Westrozebeke haar honderdste verjaardag vieren.

Maria werd geboren in Westrozebeke. Ze huwde in 1947 met Jozef Verbraeken. Haar echtgenoot overleed in maart 2009.

Landbouwbedrijf

Het koppel heeft één zoon en twee dochters. Eén dochter is reeds overleden. Ondertussen zijn er al vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Echtgenoot Jozef baatte indertijd een landbouwbedrijf in de Haringstraat uit. Maria was meewerkende echtgenote en huisvrouw.

Hoger Lager

Maria verblijft sinds 2,5 jaar in het rusthuis. In Ter Westroze legt ze graag een kaartje met collega-100-jarige Germaine Vandendriessche.

Daarnaast speelt ze ook graag Hoger Lager en slaat ze ook graag een babbeltje met de medebewoners.