Maria Vandepitte (104) is oudste inwoner van Knokke-Heist en wordt gevierd

Feest voor Maria Vandepitte, de oudste inwoner van Knokke-Heist. Zij mocht deze week 104 kaarsjes uitblazen. Burgemeester Cathy Coudyser en schepenen Yves Merlevede en Annie Vandenbussche wensten haar namens het gemeentebestuur een fijne verjaardag.

Maria was tot enkele jaren geleden nog actief in wandelclub ‘De Wandelende Noordzee Boys’ en ging vaak zwemmen. Tot 2022 woonde ze nog zelfstandig thuis in de Graaf Jansdijk. Nu verblijft Maria in WZC De Noordhinder. De vrouw heeft zeven kinderen, waarvan er twee helaas al overleden zijn, acht kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen. Haar man overleed begin 2020 op 99-jarige leeftijd. Hij zou 100 jaar geworden zijn in september 2020. (MM)