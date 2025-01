Maria Moenaert wint hoofdprijs van de winteractie: “Omzet van 1,5 miljoen euro”

Tijdens de winteractie in Langemark-Poelkapelle werden maar liefst 60.000 actiekaarten gedrukt en bedeeld, goed voor een omzet van 1,5 miljoen euro. Maandag kregen Emma Mus, Martine Mus en Maria Moenaert de hoofdprijzen van de hoofdtrekking.

De derde editie van Winteractie in Langemark-Poelkapelle liep van zaterdag 30 november tot maandag 6 januari. Wie in deze periode 25 euro besteedde bij een van de deelnemende handelaars kreeg een actiekaart waarmee LP-bons konden gewonnen worden. “Lokaal shoppen loont altijd”, zegt schepen van Lokale Economie Thijs Supply (Respect). “Je steunt er niet alleen je plaatselijke handelaar mee, maar tijdens de Winteractie van de Raad Lokale Economie en Unizo Langemark-Poelkapelle kon je er bovendien heel wat mooie prijzen mee winnen.”

Weektrekkingen

Tijdens de weektrekkingen kwamen telkens vijf winnaars uit de bus. Er waren ook nog extra winnaars tijdens de trekking op koopzaterdag en tijdens de hoofdtrekking op 6 januari. In totaal werd een bedrag van 4.000 euro verdeeld over alle winnaars in de vorm van LP-bonnen. “Maar liefst 60.000 actiekaarten werden gedrukt en verdeeld onder de lokale handelaars, bij maximale verdeling goed voor een omzet van 1,5 miljoen euro”, zegt Heleen Haghedooren van de dienst lokale economie. “Nieuw dit jaar waren de krasloten. Wie zijn of haar verzamelde actiekaarten inleverde in een Kras&Win-verzamelpunt ontving per vijf actiekaarten een kraslot. De prijzenpot voor Kras & Win, volledig gesponsord door lokale handelaars, bedroeg 2.000 euro.

In totaal vielen er zo 26 mensen in de prijzen. Maandag 13 januari kregen de winnaars van de hoofdtrekking op maandag 6 januari hun prijzen tijdens een receptie in het gemeentehuis.

Emma Lechat kreeg voor 250 euro met een actiekaart uitgegeven bij Proxy Delhaize Langemark-Poelkapelle. Martine Mus ontving LP-bonnen ter waarde van 500 euro dankzij haar aankoop bij Chocolaterie Ledoux.

De hoofdprijs van 1.000 euro ging echter naar Maria Moenaert (79) uit Poelkapelle met haar actiebon van Spar Poelkapelle. “Ik doe ieder jaar mee aan de winteractie door al mijn actiekaarten in te dienen, maar heb nog nooit iets gewonnen”, lacht Maria. “Nu is het meteen de moeite. Natuurlijk ben ik heel content.”