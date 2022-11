Maria Labeeuw blaast 100 kaarsjes uit in wzc Maria Rustoord in Ingelmunster: “Niet overdrijven is de sleutel”

Een delegatie van het gemeentebestuur van Ingelmunster bracht een bezoek aan de kranige eeuwelinge Maria Labeeuw, die in het wzc Maria Rustoord in de Weststraat verblijft.

Eén dag eerder had een eerste feestje plaats op haar afdeling voor de familie en bewoners. Op de koffietafel werd er natuurlijk ook feestgebak geserveerd. Op donderdag mocht Maria 100 kaarsjes uitblazen. De deur van haar kamer was versierd. Omstreeks 11 uur arriveerde burgemeester Kurt Windels, samen met de schepenen Martine Verhamme, Trui Lambrecht en Katrien Vandecasteele. Er werden enkele geschenken uitgereikt, waarna er werd getoost op haar 100ste verjaardag. Maria hield het bij fruitsap.

Gespaard van ziekten

“Ik ben blij dat jullie hier zijn en nog tijd maken voor een oude vrouw, want oude mensen worden niet meer gewaardeerd. Waren mijn benen nog goed, dan gingen we eens dansen”, keek Maria in de richting van de burgemeester. “Hoe het komt dat ik zo oud ben geworden? Ik dronk zelden alcohol, rookte nooit en ik beperkte mij tot één man. Nooit overdrijven, ook niet in bed, daar dank ik mijn gezegende leeftijd aan”, lacht Maria. “Toen ze recent over die ziekte (corona, red.) spraken, ging ik naar de apotheek om wat vitaminen. Gelukkig werd ik gespaard van zware ziekten.”

Koken en muziek

Maria zag het levenslicht in Izegem op 10 november 1922. Ze liep school in Izegem. Ze trouwde met de bekende voetballer Michel Roose, die in 1995 overleed. Beiden hielden 25 jaar lang een winkel in schoenen en dranken in de Weststraat open. Daarna verhuisden ze naar een andere woning in de Weststraat op de Westwijk. Maria had twee kinderen: dochter Rita overleed op 45-jarige leeftijd aan een slepende ziekte. Zoon Freddy woont in Rumbeke. Hij was getrouwd met Nicole Naessens, die in 2016 overleed. Ze had een heel goede band met haar overleden schoondochter, waarmee ze vaak op restaurant ging. Ze heeft één kleinzoon.

Weekbode voorlezen

Maria verhuisde pas in 2018, op haar 96ste verjaardag, naar de Hugo Verriestlaan in het wzc Maria Rustoord. De deur van haar kamer staat vaak open. Iedereen is er welkom. Maria neemt vaak deel aan de activiteiten in het wzc Maria Rustoord als dat enigszins mogelijk is. “Vooral kookactiviteiten spreken haar aan. Ze komt er ook wel eens bijzitten wanneer we op vrijdag De Weekbode voorlezen”, zegt ergotherapeute Els Defour. “Ze krijgt veel bezoek van haar zoon die haar meeneemt naar buiten. Zit ze op haar kamer, dan luistert ze naar muziek en ’s avonds kijkt ze tv.”