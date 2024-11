Marcella viert 104de verjaardag in De Plataan

Groot feest in woonzorgcentrum De Plataan in Izegem. Daar mocht Marcella Verpoort 104 kaarsjes uitblazen. Dat werd gevierd met koffie, taart en een bezoek van het stadsbestuur.

Marcella is met haar 104 jaar de tweede oudste inwoner van Izegem. Ze moet enkel de 105-jarige Maria Verschatse laten voorgaan. Voor de gelegenheid kwam haar familie bijeen voor taart en het uitdelen van wat geschenkjes. Ook schepenen Virginie Derumeaux en Ann Van Essche kwamen langs met felicitaties en een cadeau van het stadsbestuur. “Of ik iets speciaals heb moeten om 104 jaar te worden? Eigenlijk niet”, glimlacht Marcella, terwijl ze een doos met lekkers opent. “Dag per dag leven, dat volstaat. Al mag het soms al eens met iets extra, zoals een stukje taart vandaag.” De nog kwieke Marcella kreeg voor de gelegenheid zelfs gepersonaliseerde placemats om haar verjaardag extra luister te geven.

Marcella is van Ardooie afkomstig, waar ze op 28 november 1920 geboren werd. Naast haar broer had ze nog drie zussen, maar die zijn reeds gestorven. Ze was gehuwd met Roger Colpaert, die reeds in 1994 overleed. Samen hadden ze met Ludwine en Filip twee kinderen. Ondertussen zijn er met Ann en Bart twee kleinkinderen en met Robbe en Lotte zelfs twee achterkleinkinderen. Het grootste deel van haar leven woonde Marcella als gerante van de Wolmolen op de Korenmarkt en later als zelfstandige in de Kindermolen. Ze woonde tot vorig jaar nog zelfstandig in de Priester Daensstraat, maar maakte dan toch de verhuis naar De Plataan, waar ze het naar haar zin heeft tussen de andere bewoners.