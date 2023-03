Marc Coucke en Tom De Sutter in zee met Beaulieu-groep uit Waregem om padelimperium uit te breiden

Ondernemer Marc Coucke en gewezen profvoetballer Tom De Sutter werken voortaan samen met kunstgrasspecialist Beaulieu International Group uit Waregem bij de uitbouw van hun padelterreinen in de Benelux. Concreet zal Act Sports, onderdeel van Beaulieu, instaan voor de aanleg van de terreinen.

Twee jaar geleden kondigde Marc Coucke aan dat hij in de padelsport ging investeren. Vorig jaar kwam er dan een fusie tussen Padelworld van Marc Coucke en Arenal van ex-profvoetballer Tom De Sutter. Dinsdag maakten de twee tijdens een persconferentie in Kerkrade in Nederlands-Limburg de balans op van hun padelproject en gooiden ze ook een blik naar de toekomst.

Bij het bekendmaken van de allereerste plannen werd er door Marc Coucke gesproken over honderd à tweehonderd velden tegen eind 2021. Het zijn er uiteindelijk zestig nu, in negen clubs. “We hadden inderdaad twee jaar geleden gedacht dat we meer clubs zouden hebben”, geeft Marc Coucke toe, “maar met die meer dan zestig velden zijn we wel ruim marktleider in België”. “Bovendien zijn de clubs die we hebben groter dan we oorspronkelijk dachten. We mikken op middelgrote clubs met in- en outdoorvelden, met goed draaiende cafetaria, soms met fitness- en andere leisure-activiteiten erbij. Dat is wat de padelspeler vandaag wil.”

Internationalisering

En nu komt Beaulieu erbij, dat zich sterk maakt velden aan te bieden met “maximale veiligheid en comfort”, zo stelt Pol Deturck, CEO bij Beaulieu. In België en Nederland is het aantal padelterreinen de laatste twee jaar bijna verdubbeld. Tijd voor verdere internationalisering, vindt Deturck. “Wij hebben recentelijk een Amerikaanse kunstgrasspeler overgenomen en nu willen we over de plas marktleider worden met ons kunstgras. Padel is zeer weinig bekend in de Verenigde Staten, maar we hebben de ambitie om daar de sport populair te maken. Ik hoop dat samen met Arenal en Marc Coucke te kunnen doen.”