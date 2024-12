Mama van Christina is de duizendste vrouw die dit jaar bevalt in AZ Oostende

In AZ Oostende-Damiaan vieren ze een bijzondere mijlpaal: de 1.000ste bevalling van 2024! Deze prachtige gebeurtenis markeert niet alleen een uniek moment voor de dienst Materniteit, maar ook voor de vele mama’s en gezinnen die hun vertrouwen schenken bij een van de waardevolste momenten in hun leven.

Mama Helena gaf haar pasgeboren dochter een prachtige naam: Christina. Ze is het schattige zusje van Enzo. De baby stelt het uitstekend, net als mama.

Christina is de 1.010de baby die in 2024 in AZ Oostende werd geboren. “Dit jaar mochten we tot nu toe 10 tweelingen verwelkomen! Van de 1.010 baby’s die hier hun eerste kreetjes lieten horen, werden net iets meer meisjes dan jongetjes geboren”, klinkt het.

Om de mijlpaal van de 1.000ste bevalling in 2024 te vieren, schonken de gynaecologen, de vroedvrouwen en de directie een feestelijke pampertaart en een uniek slabbetje met de slogan AZO’n schoon kindje.