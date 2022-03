Mack, de jonge broer van Zara Rutherford, vliegt ook de wereld rond

Wordt Mack Rutherford de jongste persoon die in zijn eentje de wereld rond vliegt? Dat is de bedoeling. Woensdag 23 maart vertrekt de zestienjarige broer van Zara Rutherford met een Shark Ultralight, hetzelfde type eenmotorig vliegtuig waarmee zijn zus zich twee maanden geleden tot de jongste vrouw ter wereld kroonde die rond de globe vloog. In tegenstelling tot Zara vertrekt en landt Mack niet in Wevelgem. Hij stijgt op in Sofia, maar -maakt aan het eind van zijn toer een tussenstop in de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem. Mack is net als zijn zus in Kortrijk geboren als zoon van Beatrice De Smet. Zijn oma Anne De Smet – Vlieghe woont er nog altijd.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Zuslief deed er 155 dagen over. Mack hoopt het wat sneller te doen, in ongeveer 90 dagen. Maar daar gaat het niet om. Hij wil de Britse Travis Ludlow onttronen die vorig jaar in juli als 18-jarige de jongste piloot werd die ooit solo rond de wereld vloog. “Zara had ongeluk met het weer. De bosbranden in Californië zorgden voor vertraging en vervolgens ook het weer in Siberië. Ik vertrek een stuk vroeger in het jaar en verwacht die problemen niet,” aldus Mack. We spraken eind vorige week hem in de kantoren van Prepare2go, het bedrijf van zijn ouders in Sint-Genesius-Rode.

Een wereld in oorlog

Beginn januari, nog voor Zara in Wevelgem geland was, verklapte Macks vader, Sam Rutherford, ons daar dat zijn zoon in maart zou vertrekken. Maar intussen is de wereld in oorlog. En dat heeft zo zijn gevolgen. “Ja, even hebben we overwogen om het project even uit te stellen, maar omdat het nu toch wel de ideale periode was, wat het weer betreft dan tenminste, hebben we toch doorgezet. Alleen hebben we wel de route veranderd.” In tegenstelling tot zijn zus, zal Mack van Oost naar West vliegen. “Oorspronkelijk wou ik na Dubai doorheen Iran, Kazachstan en Rusland vliegen, maar door de oorlog vermijden we Rusland en vlieg ik nu doorheen Azië. Van Dubai vlieg ik nu naar Pakistan, India, doorheen China naar Zuid-Korea, om uiteindelijk van Japan naar de Verenigde Staten te vliegen. Wat een heel verschillend traject is. ”

Zijn langste trip over de oceaan gaat van de Seychellen naar Socotra, een klein eiland in Jemen, voor de kust van Somalië. Ook woelige landen waar je niet de toerist wil uithangen. “Dat eiland is relatief veilig,” lacht Zack. “De burgeroorlog die in Jemen woedt, reikt niet zover en de piraten die de kust van Somalië onveilig maken, komen daar niet aan land.” Hij lijkt zich weinig zorgen te maken. Ook met de brandstofprijzen is hij niet echt bezig. “Natuurlijk weet ik dat de prijzen de hoogte inschieten. Ik volg dat niet zo op de voet als dat wellicht zou moeten, maar ik denk dat het voor die hele onderneming nog wel meevalt. Europa heeft uiteraard zwaar te lijden onder de energiecrisis, maar aangezien ik zowat meteen Europa verlaat, zal dat ook wel meevallen.”

Jongste gebrevetteerde piloot

Mack is in gesprekken het meest op zijn gemak in het Engels. “Ik ga naar school in het Verenigd Koninkrijk, met mijn vader spreek ik Engels, met mijn moeder en mijn zus Frans, maar de lagere school deed ik in het Nederlands,” zegt hij. Dat Nederlands ligt hoorbaar onder laagje stof. “Het is gewoon een tijdje geleden,” zegt hij, “ik heb wat oefening nodig.”

Het is dan ook in het Engels dat de vriendelijke jongeman uitlegt hoe hij erbij kwam om een recordpoging te ondernemen. “Ik wou al lang iets speciaals doen in de luchtvaart.” Die microbe zit erin. Zijn ouders zijn beiden piloten. Ze runnen een bedrijf, ‘Prepare2go’, dat kleine vliegtuigjes over grote afstanden verplaatst voor eigenaars die dat zelf niet willen of durven te doen. Koopt u morgen een sportvliegtuigje in Amerika of China en u wilt het hier krijgen, dan zorgen zij wel dat het thuis geraakt. Enkele jaren geleden organiseerden Sam Rutherford en Beatrice De Smet een rally voor oldtimer-vliegtuigen en ook de Zoute Air Trophy, waarbij antieken vliegtuigjes op het strand van Knokke-Heist landden. Mack was vijftien jaar en twee weken toen hij in juli van vorig jaar zijn vliegbrevet behaalde en zo de jongste gebrevettyeerde piloot ter wereld werd. “Maar dat was geen record, want ik was niet de jongste gediplomeerde piloot ooit. Maar toen mijn zus met haar wereldrecordpoging binnenhaalde, begon het idee te rijpen om iets gelijkaardigs te doen,” zegt hij.

Zack Rutherford kan binnen een drietal maanden de jongste mens zijn die ooit de wereld rondvloog (foto KVdm)

Zus Zara droomt ervan om astronaute te worden. Maar de ambities van Zack gaan een andere richting uit. Hij studeert biologie, economie en geschiedenis aan een Engelse school. “Ik ben echt niet goed genoeg in wiskunde om zelfs maar te dromen van een carrière in de ruimtevaart,” glimlacht hij. “Maar ik wil wel verdergaan in de luchtvaart. Ik denk aan een carrière bij de luchtmacht. De Britse luchtmacht ja, daar hebben ze meer toestellen,” gniffelt hij. Zijn vader Sam was trouwens ook ooit piloot bij de Britse luchtmacht.

Tussenlanding in Wevelgem

Het valt op dat de jonge Mack minder bezig is met de financiering van zijn recordpoging dan dat bij zijn zus het geval was. Zij haalde via de dochter van Richard Branson ook Virgin binnen, maar die is er nu niet bij. “Nee, toen ging het erom dat Zara als vrouw een mijlpaal verlegde, en haar vliegroute liep ook langs de Maagdeneilanden, waar Branson gevestigd is. Ik doe het gewoon met dezelfde Bulgaarse firma, ICD Soft, die de hele trip en het vliegtuig bekostigt. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn. Dus het feit dat alles daar begint en eindigt is een manier om hen te bedanken.”

Zack vertrekt dus uit Sofia en komt daar ook weer aan. Maar hij slaat België niet over. “Nee, ik land in Wevelgem, volgens de huidige planning moet dat halverwege juni zijn, en daarna ook in het Waalse Buzet, bij Nijvel, een piepkleine luchthaven waar ik zelf heb leren vliegen. Dat is helemaal aan het einde. Dan stop ik nog in Slovakije, bij de fabrikant van de Shark, om de toer af te ronden in Sofia.”

Zack vliegt niet met hetzelfde toestel als zijn zus, wel met hetzelfde type. Ook een Shark dus. Die zal ook uitgerust zijn met camera’s om de wereld te laten meekijken. “We hebben een paar kleine aanpassingen gedaan aan het toestel, doordat we uiteraard een en ander geleerd hebben uit de ervaringen van Zara. We hebben bijvoorbeeld de schroef veranderd om het toestel nog wat zuiniger te maken. Ik volg een heel ander traject dan Zara, maar er zijn bepaalde plekken waar zij kwam en ik ook zal landen. En daar heeft ze dus al contacten. En zij heeft intussen ook ervaring op het vlak van communicatie via de satellieten.”

Zara zei aan het eind dat de hele ervaring veel moeilijker was dan ze zich had kunnen inbeelden. Is Mack ook niet een beetje bang? “Het wordt wel degelijk een uitdaging,” zegt hij, “maar ik wil vooral bewijzen dat jonge mensen een verschil kunnen maken. Je moet geen achttien te zijn om iets waardevols te presteren. Je moet niet wachten tot je volwassen bent om iets te doen. Ik weet ook dat ze onderweg wel wat problemen gehad heeft, maar ik ben intussen een ervaren piloot. Ik heb vooral in Europa heel wat vluchten solo gedaan, heel vaak opgestegen en geland, ik ken het toestel intussen door en door.” En met camera’s speelt hij ook. Toen zijn zus in Wevelgem landde, stond hij er te filmen. “Ik was bevoegd voor de livestream. Ik ben helemaal geen cameraman, maar iedereen in het gezin krijgt bij dergelijke gelegenheden een taak toebedeeld.”

Dansen op Tiktok

Zara stuurde voortdurend filmpjes de wereld in en werd heel populair op Tiktok. Af en toe waagde ze zich er aan een dansje. De wat bedeesdere Zack ziet zich nog niet meteen over het scherm dansen. “Ik ga filmpjes maken,” lacht hij, “maar ik ben nog niet echt bezig geweest met hoe die er moeten uitzien. Maar uiteraard moet ik mezelf laten zien. Naar de sponsors toe is dat het minste wat je kan doen. Al moet je niet meteen verwachten dat ik ga zingen of dansen.”

Toen we eerder de vraag stelden aan Zara, of hij niet te jong was om zo’n uitdaging aan te gaan, zei ze: “Het maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe oud je bent. Het heeft meer met je vliegervaring te maken. Hij is wellicht de meest rationele, voorzichtige persoon die ik ken. Hij zal geen roekeloze beslissingen nemen. Als het niet veilig aanvoelt, dan zal hij niet vliegen.” Zack voelt het precies zo aan. “Het is moeilijk om je eigen persoonlijkheid te ontleden. Een ander moet dat doen. Maar ik denk dat ik inderdaad niet vlug in paniek geraak. Het is ook gewoon mijn leefwereld. Ik zat voor het eerst aan de stuurknuppel toen ik zeven was. Natuurlijk zal ik wat zenuwachtiger zijn als ik in mijn eentje een oceaan over moet, maar ik ben goed voorbereid en goed omringd. Dus dat komt goed.”