Maand van de Garnaal zet delicatesse in de kijker: “Een smakelijk aanbod”

In oktober viert Nieuwpoort de garnaal met een bijzondere themamaand. Tijdens de vierde editie van deze Maand van de Garnaal wordt aan de hand van een uitgebreid activiteitenprogramma het diverse karakter van deze Noordzeelekkernij in de schijnwerpers gezet. De stad werkt hiervoor samen met Promovis vzw en verschillende Nieuwpoortse vishandels en -restaurants.

Nieuwpoort hecht als vissershaven veel belang aan het promoten van de garnaal als lokaal streekproduct. In oktober organiseren de stad en Promovis vzw daarom de Maand van de Garnaal. “Het event is intussen uitgegroeid tot een echte publiekslieveling”, zegt schepen van Visserij Kris Vandecasteele (CD&V).

“Met de Maand van de Garnaal belichten we de vele facetten van deze delicatesse. Via tal van activiteiten leer je hoe de garnaal gevangen wordt, hoe de verwerking gebeurt en in welke gerechten je het kunt gebruiken. Tegelijk maak je ook kennis met de partners en sterkhouders die de Nieuwpoortse garnaal een warm hart toedragen. Samen zorgen deze elementen voor een niet te missen aanbod dat duidelijk in de smaak valt. Bezoekers zijn geïntrigeerd door de prominente rol die de garnaal inneemt binnen onze visserijsector. Met deze themamaand willen we hun dorst naar kennis over de garnaal laven en hun enthousiasme over dit op en top Noordzeeproduct aanscherpen.”

Garnaalplezier

De Maand van de Garnaal wordt op zaterdag 7 oktober 2023 op gang getrapt met een uitgebreide garnaallunch in zaal Iseland in de stedelijke Vismijn. Per persoon betaal je 65 euro.

Op zaterdag 7, 21 en 28 oktober kun je in de Vismijn terecht voor een workshop garnaalpellen. Deelnemers krijgen nadien een heerlijk aperitief aangeboden. De Spanjaardbank verkoopt op zaterdag 14 en 28 oktober garnaalsoep op het Hendrikaplein, telkens van 9.30 tot 12.30 uur.

Leuke aanrader is de garnalenwandeling op zaterdag 21 oktober. Tijdens deze tocht met zilte hapjes en originele vertellingen ervaar je het verhaal van de Nieuwpoortse garnaal als nooit tevoren. Op donderdag 5, 12, 19 en 26 oktober is de geanimeerde rondleiding Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal doorheen de Vismijn een must.

Op kindermaat

Op zondag 22 oktober verwelkomt Gust Garnaal gezinnen met kinderen op de Zeedijk en het strand tussen het Hendrikaplein en het Loodswezenplein. Er staan tal van activiteiten op het programma zoals sand-art maken of een leuke workshop garnaalpellen waarbij je een mini tomaat-garnaal bereidt.

“Via tal van activiteiten leer je alles over de garnaal”

“Zondag 8 oktober kondigt zich aan als een hoogdag voor garnaalliefhebbers”, legt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) uit. “Tijdens deze Dag van de Garnaal vormt de stedelijke Vismijn het brandpunt van het garnaalgebeuren met tal van uitdagende activiteiten. Blikvanger is de spannende garnaalpelwedstrijd. Dertig deelnemers nemen het tegen elkaar op in de strijd om de titel van Nieuwpoorts garnaalpelkampioen. Voor het eerst wordt ook een gratis juniorwedstrijd georganiseerd met afzonderlijke leeftijdscategorieën voor 6 tot 10-jarigen en voor 10 tot 15-jarigen. Met dit concours houden we de kunst van het garnaalpellen levendig. Iedereen is welkom om de pellers luidkeels aan te moedigen.”

Vanaf 10 uur meert de N.86 Rudy aan met verse garnalen. De dagvangst wordt uitgedeeld aan de grote poort van de Vismijn.

Op 8 oktober kan je tussen 9 en 11 uur aan de Vismijn ook kennismaken met het bijzondere vissersvaartuig N.116 Nostalgie. Tijdens de vertelwandeling op 21 oktober is het schip ook een van de stops.

Garnaalkruien

Dit jaar viert De Spanjaardbank zijn gouden jubileum. Naar aanleiding van deze feestelijke gebeurtenis nemen leden van de vereniging het tegen elkaar op in een garnaalkruikampioenschap. Je kunt hen komen aanmoedigen op zaterdag 21 oktober tussen 11.15 en 12.15 uur op de Zeedijk ter hoogte van het Leopoldplein. Voorafgaand aan het clubkampioenschap wagen de burgemeester en schepenen van Nieuwpoort en hun collega’s van andere kustgemeenten zich om 10.30 uur aan een sessie kruien.

Op zondag 8 en 22 oktober houdt De Spanjaardbank demonstraties garnaalkruien. De vangst wordt nadien gekookt en gratis uitgedeeld op de Zeedijk, ter hoogte van De Barkentijn.

Het volledige activiteitenaanbod komt aan bod in de ‘Maand van de Garnaal’-pocket. Het boekje stelt de Nieuwpoortse vishandelaars en lokale visrestaurants aan je voor. De pocket is verkrijgbaar bij de deelnemende horecagelegenheden, vishandelszaken en de Dienst Toerisme.