Maak kennis met Iben, de enige ‘Upperlord’ van West-Vlaanderen: “Ik wil het taboe rond seksspeeltjes doorbreken”

Lange tijd was hij de enige ‘upperlord’ van Vlaanderen, vandaag is hij nog steeds een unicum in West-Vlaanderen. Iben Degrauwe (24) uit Ieper trekt namelijk de provincie rond met een collectie seksspeeltjes. Voor het bedrijf Upper At Home doorbreekt hij zo taboe na taboe. “Als man heb ik het voordeel dat ik vrouwen kan vertellen wat ze eventueel zelf kunnen proberen bij hun partner.”

“Deze vibrators behoren tot de laatste collectie ‘DIY, de Do It Yourself’-collectie. Daarom zien ze er ook uit als een hamer en een moersleutel”, zegt upperlord Iben terwijl hij de twee roze vibrators toont aan de groep vrienden en vriendinnen tijdens een UpperDare party. Tussen de hapjes en cocktails door neemt Iben zijn tijd om alles uit het assortiment van het seksspeeltjesbedrijf Upper at home uit te leggen.

“Tijdens het eerste deel van de avond zal ik jullie uitleg geven over ons hele aanbod aan sensuele verzorging zoals massagekaarsen, hygiëneproducten, parfums en accessoires gaande van handboeien en zweepjes tot een sexy lingeriesetje. Na een korte pauze zullen we verder ingaan op de volledige categorie seksspeeltjes.”

Direct overtuigd

Iben Degrauwe (24) uit Ieper is al enkele maanden aan de slag als upperlord. Hij is de enige in West-Vlaanderen tussen 24 upperlady’s en tot voor kort was hij de enige man in Vlaanderen met nu nog een collega in Antwerpen. In april organiseerde hij zelf nog als gastheer een UpperDare party. “Die avond onder vriendinnen was zo leuk en gezellig. Ik wilde die ervaring ook aan anderen kunnen geven, dus heb ik heb ik me verder geïnformeerd”, vertelt Iben.

“Het choqueerde mij dat er op dat moment geen upperlord was in Vlaanderen”

“Het choqueerde mij dat er op dat moment geen upperlord was in Vlaanderen. Als homoseksueel weet ik hoe het voelt bij mannen om te doen én omdat ik in het verleden vriendinnen heb gehad, weet ik ook hoe het aanvoelt voor vrouwen. Dus waarom zou ik het niet doen? En natuurlijk is het wel een leuke manier om iets bij te verdienen, want ik babbel graag en vind het geen probleem om voor een groep te staan.”

Jezelf ontdekken

“Bij de oudere generatie voel je nog een zekere schaamte over seksspeeltjes. Sommigen hebben het idee dat speeltjes niet oké zijn of dat vrouwen geen orgasme zouden mogen hebben zonder hun man, want dat zou teken zijn dat de man het niet goed doet. Dat taboe wil ik doorbreken”, zegt Iben. “Seksspeeltjes kunnen helpen om je eigen lichaam te ontdekken, zodat je jouw partner kan zeggen wat je leuk vindt. Je kan ze ook altijd samen gebruiken.”

“Seksspeeltjes kunnen je net helpen om je eigen lichaam te ontdekken”

“Als nieuwe upperlord krijg je veel info. In het begin is het veel lezen en leren. Tijdens zo’n sessies gaat het ook vaak over medische dingen, zoals wat te doen bij vaginisme of wat je kan doen om je weer goed te voelen na borstkanker of wat er anders voelt als je in de menopauze zit of wat te doen bij urineverlies. Er komt veel meer bij kijken dan alleen de speeltjes zelf. Upper at home focust op wat jouw gevoel en wat je kan doen voor jezelf en voor anderen.” (Lees verder onder de afbeelding)

“Deze vibrators behoren tot de laatste collectie ‘DIY, de Do It Yourself’-collectie. Daarom zien ze er ook uit als een hamer en een moersleutel”, zegt upperlord Iben terwijl hij de twee roze vibrators toont aan de groep vrienden. © Joke Couvreur

Een UpperDare party is voor iedere leeftijd. “Wanneer ik aankom, probeer ik hoogte te nemen van de sfeer. Je merkt hoe goed ze elkaar kennen of hoe open ze zijn over seks. Je ziet ook wie er de trekker is van de groep. Iedere UpperDare party is anders. Sommigen zitten heel stil te kijken en af te wachten. Het is belangrijk om dan goed op te bouwen en niet meteen te starten met het grote gerief. Eens je hart kunnen luchten onder de vriendinnen op vlak van seks kan echt therapeutisch werken. Wat er die avond gezegd wordt, blijft ook tussen vier muren. Discretie – ook bij de bestelling – vind ik belangrijk”, gaat Iben verder.

“Als man kan ik niet alles testen, maar dan luister ik naar mijn collega’s, vriendinnen of de feedback van klanten”

“Als man kan ik niet alles testen. Maar dan luister ik naar mijn collega’s, vriendinnen en vaak krijg je hierover feedback van klanten. Maar ik kan natuurlijk wel wat meer vertellen over hoe vrouwen bepaalde speeltjes kunnen gebruiken bij hun man en wat goed aanvoelt.”

Tips & tricks delen

Er komt veel meer bij kijken dan alleen de sessies. “Er is veel regelwerk zoals, de agenda, bestellingen en boekhouding. Vooral dat papierwerk schrikte mij in het begin af. Gelukkig heb ik een partner, die daar goed in is”, lacht Iben. Daarnaast is er ook nog veel meer dan de klassieke UpperDare party’s.

“Nu besef ik ten volle dat je er als upperlord bent voor de gezellige avond en om alle tips & tricks te delen”

“Upper at home doet ook mee aan talloze afterworkavonden, laatavondopeningen van winkels, bepaalde beurzen of ladies nights. Ik besef nu ten volle dat je er als upperlord bent voor de gezellige avond en om alle tips & tricks te delen. Als er een leuke sfeer was, dan keer ik zelf ook met een goed gevoel naar huis.”

Meer info via deze link of op de Instagram van upperlordiben.