Lynn (36) start thuis in Dentergem met De Huiswerkkriebel

Lynn Blancke (36) uit Dentergem is vanuit haar jarenlange ervaring als kleuterleidster en ondersteuner bij haar thuis in de Groeneweg met een eigen praktijk in huiswerk- en studiebegeleiding gestart. Bij De Huiswerkkriebel kunnen kinderen zes dagen op zeven en in de vakanties de huiswerkklas of individuele begeleiding volgen.

Lynn Blancke, dochter van de uitbaters van de bekende Dentergemse krantenwinkel Huis Arickx, werkte tien jaar als kleuterleidster in de Meulebeekse Paanderschool. “Maar na de invoering van het M-decreet ging ik meer en meer met een onvoldaan gevoel naar huis. Ik vond dat ik te weinig hulp kon bieden aan kinderen die daar echt nood aan hadden en tegelijk stelde ik vast dat ik onvoldoende kon doen om mijn klas echt klaar te stomen voor het eerste leerjaar.”

Lynn, moeder van Jules (10) en Juliette (6), volgde haar hart en werd vier jaar geleden ondersteuner in het kleuter- en lager katholiek onderwijs in de regio Kortrijk-Waregem-Menen. “Een heel boeiende wereld die voor mij is opengegaan”, zegt ze. “Ik kan mijn werkuren zo regelen dat mijn hoofdjob er elke dag om 15 uur opzit. Zo kwam er ruimte om nog meer voor mijn passie te gaan. Thuis in de Groeneweg geef ik nu huiswerk- en studiebegeleiding.”

Huiselijke sfeer

Ten eerste biedt De Huiswerkkriebel de huiswerkklas aan. “Elke schooldag, woensdagnamiddag, op zaterdag en tijdens de vakanties kunnen kinderen tot 12 jaar er telkens een uur aan deelnemen in een huiselijke sfeer.”

Leerlingen van De Zeppelin haalt Lynn zelf op aan school, een service die ze in de toekomst wil uitbreiden naar Markegem en Oeselgem. Samen met dat vervoer krijgen de kinderen voor aanvang van de huiswerkklas ook een koek en drankje voor de totaalprijs van 10 euro per sessie.

“In veel gezinnen leidt het huiswerk dagelijks tot frustraties na schooltijd, terwijl het ook anders kan. Door van het huiswerk een gezellig moment te maken, wil ik dat het bij hen na schooltijd kriebelt om nog eens de boeken en schriften boven te halen.”

Individuele begeleiding

Daarnaast biedt Lynn ook persoonlijke begeleiding 1 op 1 aan. “Dat gaat over huiswerkbegeleiding, al dan niet in combinatie met bijles, waarbij ouders zelf de frequentie kunnen kiezen. Ook bied ik een luisterend oor voor kinderen die er nood aan hebben om eens te kunnen ventileren over schoolproblemen. Verder begeleid ik individueel de ontwikkeling van sociale vaardigheden zoals omgaan met winst of verlies, beleefd zijn en ook executieve functies, zaken die ons gedrag sturen, zoals werkgeheugen, flexibiliteit en volgehouden aandacht.” Die persoonlijke begeleiding kost 25 euro per uur.

Meer info via Facebookpagina De Huiswerkkriebel, door te mailen naar dehuiswerkkriebel@gmail.com of te bellen naar 0494 04 78 99.