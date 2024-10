Luxe fruits de mer festijn en diner in oude kerk van Oeren

Sophie Laridon en Michel Vanwynsberghe, de Harelbeekse zaakvoerders van het online cateringbedrijf Exquise seafood@home, organiseren op 30 november een luxe fruits de mer festijn in de oude kerk van Oeren.

Exquise bestaat sinds 1 december 2022. “Toen werd mijn droom werkelijkheid.Samen met mijn geliefde partner Sophie Laridon zetten wij onze schouders onder de naam Exquise. Zoals de naam laat uitschijnen, staan wij voor kwaliteit en versheid en de klant verwennen met al het heerlijks uit de zee”, zegt Michel Vanwynsberghe.

Kok van dienst is Sophie die een koks- en horecaopleiding genoot in Hotelschool Spermalie in Brugge. Seafood@home biedt een groot gamma aan van diverse soorten vis, visgerechten en -bereidingen: onder meer fruits de mer, koude visschotel, visgourmet, warme kreeft en garnaalkroketten met handgepelde Noordzeegarnalen. “We selecteren al onze producten zelf en houden het bij het lokale en lokale leveranciers: van vis en wijn tot boter en brood. Lokaal en vers”, zegt het koppel.

Nieuwste project

Je kan ook met 2 tot 12 personen souperen in hun huiskamerrestaurant. Sophie en Michel organiseren ook evenementen zoals ‘Exquise en route’ waarbij ze langskomen bij je thuis of op locatie voor je koken of een trektochtje met paard en kar en met maaltijd. “Samen eten is verbinding en beleving.”

Het nieuwste project van Exquise is een fruits de mer-avond met oester-champagnebar en concert van Lunacoustic. Dit op een unieke locatie, namelijk de oude kerk van Oeren. DeSint-Apolloniakerkis de voormalige parochiekerk van het tot de West-Vlaamse gemeente Alveringembehorende dorp Oeren. Gastvedetten zijn LunAcoustic, een liefdesduo dat muziek ademt. “De muziek bracht ons ooit samen en we gaan verder met de muziek, al 15 jaar. We schrijven liedjes en nemen ze ook op”, zeggen Nancy en Dirk.

“Twee mensen, twee stemmen, één gitaar: puur en eerlijk. Mooi om zien hoe ze hun muziek delen. Meer moet dat niet zijn”, aldus Michel.

Het feest vangt aan om 19 uur en kost 95 euro per persoon, aperitief inbegrepen. “We houden ook rekening met personen die een of andere voedselallergie hebben”, zegt Sophie tot besluit.