Luka en Jean zijn de kerstkindjes in AZ Sint-Jan in Brugge

Woensdag 25 december was het twee keer feest op de materniteit van het AZ Sint-Jan in Brugge. Want daar zagen twee kerstkindjes, Luka en Jean, het levenslicht. De beide baby’s waren oorspronkelijk pas uitgerekend voor januari, maar konden niet wachten om nu al te komen piepen. Luka en Jean stellen het net zoals hun ouders allebei goed.

Op de materniteit in het AZ Sint-Jan in Brugge mocht men gisteren twee kerstkindjes verwelkomen, Luka en Jean.

Luka Mertens was als eerste aan de beurt en kwam op de wereld om iets na 9 uur ‘s ochtends. Voor mama en papa Sara De Pourcq en Johan Mertens was het een hele verrassing dat ze nu al hun dochtertje mochten verwelkomen. Normaal zou hun zoontje Bavo pas in januari een kleine zusje krijgen. Luka is 48 cm groot en weegt 2,850 kilogram.

Ook de kleine Jean Decleer is enkele dagen vroeger geboren, want net zoals zijn verjaardagsgenote Luka was hij verwacht voor in januari. Om 18.50 uur zag hij het levenslicht. Jean is het met zijn 3,060 kilo en 48,50 centimeter het eerste kindje van Marie Degraeve en Matthias Decleer.

In de hele provincie bleef het rustig op de materniteiten en werden er op woensdag 25 december slechts tien kerstkindjes geboren.