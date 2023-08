Ludo zoekt paar duizend Rode Duivels-supporters voor tricolore feestje in Wenen: “3.000 lijkt me haalbaar!”

Op 25 maart 2011, tijdens de wedstrijd Oostenrijk-België in het Ernst Happelstadion in Wenen, zag de officiële Rode Duivels-fanclub ‘1895’ het leven. Twaalf jaar later wil de Blankenbergse die-hardsupporter Ludo Rollenberg zoveel mogelijk fans op de been krijgen om diezelfde uitmatch bij te wonen

In oktober speelt de Belgische nationale ploeg opnieuw tegen Oostenrijk, en wel in hetzelfde voetbalstadion. “Tweeduizend supporters zou mooi zijn, drieduizend nog beter.”

Begin van Gouden Generatie

Op 25 maart 2011 speelden de Rode Duivels in Wenen een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk. Ze wonnen, dankzij twee doelpunten van Axel Witsel en… de steun van de liefst 2.000 meegereisde Belgische supporters. De match betekende uiteindelijk de start van 1895 als officiële fanclub van de Rode Duivels. “Het was zo’n beetje het begin van de glorieperiode van de Gouden Generatie”, zegt Ludo Rollenberg.

“Die nieuwe dynamiek zorgde op verplaatsing voor meer samenhorigheid onder de supporters, wat op zijn beurt ook weer afstraalde op het moraal van de spelers. Dáár zitten ze, wisten ze bij aanvang van de match meteen.”

“In 2009, tijdens een kwalificatiematch voor het WK in Armenië, was ik de enige Belg in de tribune”

Ludo is recordhouder: hij miste sinds de jaren ‘90 nog nooit een thuismatch van de Belgen. “Ik ben de tel kwijt geraakt”, glimlacht hij, gevraagd hoeveel keer hij ze al gezien heeft. “Maar sinds de Nations League erbij is gekomen, is dat sowieso nog veel meer geworden. Vroeger speelden ze hooguit zes, zeven interlands op een jaar.”

Ludo volgde het nationale elftal overal, in goede én in kwade dagen. “In 2009, tijdens een kwalificatiematch voor het WK in Armenië, was ik de enige Belg in de tribune. De Rode Duivels verloren met 2-1, de bondscoach (Frank Vercauteren, red.) nam ontslag. Nadat we ons in Praag geplaatst hadden voor het WK 2002 in Japan, dronk ik in het vliegtuig champagne met Wilmots en Verheyen. Na de 2-1 in de kwartfinales tegen Brazilië, in 2018, danste ik samen met vijftig andere supporters op de tafels van het ‘Leuvens café’ in Kazan. Dan voel je je pas Belg”, grijnst hij.

En toen de Belgen in 2016, in de achtste finale van het EK, 4-0 speelden tegen Hongarije, kreeg Ludo na de match een knuffel van Eden Hazard. “Momenten die bijblijven”, klinkt het.

Overleden stichter eren

In Wenen was ‘de twaalfde man’ twaalf jaar geleden bijna tweeduizend man sterk. Naar aanleiding van de eerste heruitgave van die geboortematch en het twaalfjarig bestaan van de fanclub, doet Ludo nu een opvallende oproep: hij wil in het Eernst Happelstadion zoveel mogelijk supporters bijeen krijgen, niet alleen om de ‘vernieuwde’ Rode Duivels aan te moedigen, maar ook om de overleden stichter van de fanclub te herdenken. Erik Reynaerts overleed tijdens het EK in Frankrijk in 2016, vlak na een wedstrijd van de Duivels.

“Als eerbetoon zou het wel mooi zijn als we met mínstens tweeduizend zouden zijn”

“Als eerbetoon zou het wel mooi zijn als we met mínstens tweeduizend zouden zijn. Zelfs drieduizend supporters lijkt me haalbaar: vanuit Keulen kan je al voor 120 euro naar Oostenrijk vliegen. Het wordt trouwens een belangrijke uitwedstrijd voor ons elftal: als we winnen, is de kans reëel dat we groepswinnaar zijn en hebben we mathematisch voordeel bij de loting voor het EK”, klinkt het.

Goede groep

Supportersvereniging 1895 – het stichtingsjaar van de Koninklijke Belgische Voetbalbond – telt vandaag meer dan elfduizend leden. “Die sfeer van samenhorigheid tijdens uitwedstrijden is onbeschrijfelijk”, zegt Ludo. “En wat het elftal betreft: ik heb het gevoel dat de groep goed aaneenhangt. Het is een ideale mix. De nieuwe generatie moet nog groeien, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we straks weer voor jaren gebeiteld zitten.”

Of al die verplaatsingen hem geen rib uit zijn lijf kostten? “Elke hobby kost geld, en voetbal is mijn leven”, zegt Ludo. “Bovendien: ik heb door de Rode Duivels al veel van de wereld gezien.”