Lucien en Jenny vieren hun diamanten huwelijksjubileum

Lucien Seynhaeve en Jenny Decock uit de Kortwagenstraat in Ledegem werden ontvangen in het gemeentehuis. Het echtpaar is zestig jaar getrouwd en werd daarvoor in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur.

Op 18 oktober 1963 beloofden Jenny Decock en Lucien Seynhaeve elkaar eeuwige trouw. Maar voor de start van hun liefdesverhaal moeten we terugkeren naar 1938 en 1937. Jenny werd geboren op 9 augustus 1938 in Izegem. Het gezin Decock, woonachtig op het Dorpsplein in Sint-Eloois-Winkel, had drie kinderen. Jenny doorliep de kleuter- en lagere school in Sint-Eloois-Winkel en volgde daarna de Rijksmiddelbare school in Kortrijk. Als 18-jarige tot na de geboorte van Caroline werkte Jenny als naaister.

Ook toen Jenny vanaf 1965 thuis bleef om voor het gezin te zorgen en later de opvang van de vier kleinkinderen op zich nam, bleef naaien haar geliefkoosde bezigheid.

Schepen

Lucien is een geboren en getogen Ledegemnaar en zag het levenslicht op 1 mei 1937. Hij startte zijn loopbaan in 1955 bij de firma Decoene in Kortrijk. Later werkte hij bij het ziekenfonds Bond Moyson in Menen en Kortrijk. Na zijn dagtaak trok Lucien 45 jaar lang de baan op als verzekeringsmakelaar. Lucien kan ook terugblikken op een rijkgevulde politieke carrière. Hij was 36 jaar gemeenteraadslid en 12 jaar schepen. De politieke microbe gaf hij door aan dochter Caroline.

De jubilarissen leerden elkaar kennen in café Germinal in Sint-Eloois-Winkel. Het café werd uitgebaat door de ouders van Jenny. Hun huwelijksgeluk werd bezegeld met twee kinderen: Caroline en Katleen. Intussen zijn er ook vier kleinkinderen: Ann-Sophie, Thomas, Pieter en Thys. Onderaan de stamboom staan Raf, Bas en Luna. (BF)