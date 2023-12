LOsLOpend Wild wint quiz feestcommissie Lo

De feestcommissie van Lo organiseerde naar tweejaarlijkse traditie een quiz. Die vond plaats in zaal Concorde in Pollinkhove. In totaal namen 32 teams van telkens vier personen deel, het maximum toegelaten aantal. Zaal Concorde zat dan ook goed vol. De feestcommissie had alles tot in de puntjes voorbereid. De deelnemers kregen meerkeuzevragen voorgeschoteld over de gemeente, muziek, sport en tal van andere onderwerpen. Het was spannend tot op het laatste moment, maar uiteindelijk won het team LOsLOpend Wild met Josephine Plouvier, Leen Waeyaert, Veerle Morlion en Eveline Bollengier de quiz. Ze haalden het nipt van Tafel 27 en ‘De bende van ellende.’ De vier dames mogen zich nu twee jaar lang ‘De slimste mensen van Lo-Reninge’ noemen. (KVCL/gf)